Apoyará el ICE seguridad en los JJOO de Invierno

México.- La noticia de que una unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos formaría parte del equipo de seguridad de la delegación estadounidense durante los próximos Juegos de Invierno ha generado preocupación y confusión en Italia, donde la gente ha expresado indignación por la inclusión de una agencia que ha acaparado titulares por liderar la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad dentro de ICE que se enfoca en delitos transfronterizos, frecuentemente envía a sus oficiales a eventos en el extranjero como los Juegos Olímpicos para ayudar con la seguridad. Los oficiales de HSI son distintos del brazo de ICE al frente de la represión migratoria conocido como Operaciones de Ejecución y Remoción, y no había indicios de que se enviaran oficiales de ERO a Italia.

Esa distinción, sin embargo, no fue inmediatamente clara para los medios locales el martes.

La reacción entre algunos en Italia refleja no solo una percepción empeorante en el extranjero de las tácticas de la administración sobre inmigración, sino que también subraya una brecha más amplia entre Estados Unidos bajo el presidente Trump y sus aliados internacionales.

Informes de prensa sin muchos detalles de que ICE sería desplegado de alguna manera surgieron durante el fin de semana, resultando en una serie de peticiones en línea que reunieron el apoyo de personas opuestas a la presencia de ICE en los Juegos. Siguieron a un informe de la cadena televisiva RAI que se emitió el domingo mostrando a un equipo de noticias italiano siendo amenazado en Minneapolis por agentes de ICE. La represión migratoria de Trump se ha intensificado en las últimas semanas en Minneapolis, con tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses a manos de oficiales federales de inmigración.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo que ICE no sería bienvenido en su ciudad, que alberga la ceremonia de apertura del 6 de febrero a la que asistirá el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, así como la mayoría de los deportes de hielo.

"Esta es una milicia que mata, una milicia que entra en las casas de las personas, firmando sus propios permisos. Está claro que no son bienvenidos en Milán, sin duda", dijo Sala a RTL Radio 102.

El ministerio del Interior de Italia dijo más tarde que los investigadores de HSI estarían estacionados en una sala de control en el Consulado de Estados Unidos en Milán, en un papel de apoyo con otras agencias de Estados Unidos, y que no incluirían personal involucrado en controles de inmigración en Estados Unidos. Señaló en un comunicado, emitido después de que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el embajador de Estados Unidos, Tilman Fertitta, se reunieran el martes por la mañana, que los agentes de HSI están presentes en más de 50 países, incluyendo desde hace muchos años Italia.

"Todas las operaciones de seguridad en el territorio siguen siendo, como siempre, responsabilidad y dirección exclusiva de las autoridades italianas", dijo el ministerio.