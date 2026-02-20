Apretado triunfo de Rockets ante Hornets
Kevin Durant anotó 35 puntos y Houston aguantó la embestida de Charlotte
CHARLOTTE, Carolina del Norte.- Kevin Durant encestó dos tiros libres con 3,2 segundos por jugarse para completar sus 35 puntos, y los Rockets de Houston resistieron para vencer el jueves 105-101 a los Hornets de Charlotte.
Jabari Smith Jr. sumó 15 puntos, mientras que Reed Sheppard y Alperen Sengun aportaron 13 cada uno para Houston. Los Rockets remontaron un déficit de 11 unidades en la primera mitad.
Grant Williams encabezó a los Hornets con 20 puntos. Brandon Miller anotó 17, pero acertó apenas uno de 12 triples.
LaMelo Ball, que jugó un día después de verse involucrado en una colisión de dos autos en el centro de Charlotte, terminó con 11 puntos, siete asistencias y siete rebotes.
Los Hornets, que habían ganado 11 de 12 antes del receso del Juego de Estrellas y cuya única derrota había sido ante Detroit, líder de la Conferencia Este, se vieron sólidos al inicio y se escaparon a una ventaja de 11 puntos al comienzo del segundo cuarto.
Pero los Rockets empezaron a despegarse en el último periodo. Sengun anotando en una bandeja invertida girando ante el pívot novato Ryan Kalkbrenner y, en la posesión siguiente, un gancho corto dio a Houston su mayor ventaja, 95-84, con cinco minutos por jugar.
