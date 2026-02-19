logo pulso
Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

El veterano mánager Bob Melvin vuelve a Atléticos tras dirigir equipos en San Diego y San Francisco.

Por El Universal

Febrero 19, 2026 05:38 p.m.
A
Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

MESA, Arizona (AP) — El exmánager de las Grandes Ligas Bob Melvin regresa con los Atléticos como asistente especial en operaciones.

Los Atléticos informaron el jueves que Melvin asesorará a la directiva. El hombre de 64 años llevó a los A's a ganar tres títulos del Oeste de la Liga Americana entre 2011 y 2021, y luego se marchó a San Diego y más tarde a San Francisco. Anteriormente, el hombre de 64 años también dirigió a Seattle y Arizona.

Melvin fue elegido Mánager del Año de la Liga Americana en 2012 y 2018 con los Atléticos y los condujo a los playoffs seis veces, con un récord de 853-764. El único mánager en la historia de la franquicia con más victorias fue Connie Mack, con 3.582 con los Philadelphia Athletics entre 1901 y 1950.

En 22 temporadas en total como mánager, Melvin tiene marca de 1.678-1.588, lo que lo ubica en el puesto 20 en victorias. Fue Mánager del Año de la Liga Nacional con los Diamondbacks en 2007.

San Diego contrató a Melvin procedente de los A's después de la temporada 2021, y dejó a los Padres tras dos campañas para irse a San Francisco. Los Gigantes despidieron a Melvin después de un récord de 81-81 el año pasado, su cuarta temporada consecutiva sin llegar a los playoffs.

El exreceptor de las Grandes Ligas disputó 692 juegos con siete equipos distintos a lo largo de 10 temporadas, de 1985 a 1994. La mayor cantidad con un solo equipo fueron 265 juegos con los Giants, el club de su ciudad natal, entre 1986 y 1988.

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial
Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

SLP

El Universal

El veterano mánager Bob Melvin vuelve a Atléticos tras dirigir equipos en San Diego y San Francisco.

