Apuntes y comentarios

D eslucido, decepcionante y mediocre empate de la Selección Mexicana de Futbol ante el Valencia de España, en la cancha del estadio poblano, al igualar a dos goles en un partido donde la escuadra de Javier Aguirre, realizó un juego inefectivo, monótono, sin que el cuadro tricolor nos mostrara ningún estilo o modelo de juego definido, sin lograr tener el funcionamiento esperado.

Valencia que en el campeonato español, está peleando por no descender, con una plantilla revuelta entre titulares y suplentes, que arribó un día antes a tierras mexicanas, presentó una gran oposición al conjunto nacional, y lo puso en evidencia ante su público.

Javier Aguirre declaró al final que en cierta forma los pocos días (10) de preparación, no fueron suficiente para tener un buen funcionamiento, lo cierto es que aunque con margen de mayor tiempo, el seleccionado mexicano no levantará, porque simplemente los dueños de equipos y directivos del balompié azteca se equivocaron, porque con Aguirre no va a pasar nada, aunque ojalá nos equivoquemos y la selección llegue a convencer hasta al más escéptico.

Este martes, la escuadra tricolor se enfrentará en Guadalajara, a su similar de los Estados Unidos dirigidos ya por Mauiricio Pochettino, que en su debut al frente del equipo de las barras y las estrellas, derrotó 2 goles a 0 a Panamá que para cualquier equipo es un hueso duro de roer, pues es de los equipos centroamericanos de los que han avanzado bastante en el área de Centroamérica y del Caribe.

La escuadra estadounidense será sin duda un rival complicado, que estaba hundido en un bache muy prolongado, pero que de la mano de Pochettino va cambiar, y a mejorar, pues los dirigentes del futbol de los Estados Unidos, optaron por llevar a un técnico dd experiencia, conocimiento y que siempre está en la vitrina de los mejores, y es indudable que los estadounidenses van a salir del bache en que habían caído.

ATLÉTICO DE SAN LUIS DESCANSA HACIENDO ADOBES

El equipo de casa que tan buen desempeño está teniendo en el actual torneo de la Liga MX varonil bajo el mando de Doménc Torrent, al muy estilo del dicho popular mexicano, descansa haciendo adobes, fue una semana de trabajo y de beneficio para los jugadores que están lesionados, como Vitinho y Domínguez.

Y es que el próximo domingo, la escuadra potosina, visitará la capital del país, para a las 12:00 horas, en la cancha del estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, visitará a los peligrosos Pumas de la UNAM, que tras sus últimas victorias ya se encuentra en la pelea por meterse en la Liguilla.

Pumas, aparte de su cancha y afición que pesa, será un adversario muy peligroso para el San Luis que requiere demostrar esa fuerza que ha enseñado en su cancha del Alfonso Lastras, donde hasta el momento es imbatible, con el fin de equilibrar los resultados fuera de casa y, así, consolidar la posibilidad de entrar directamente a la Liguilla.

Un triunfo en la cueva de los Pumas sería sensacional, pero un empate no les caería nada mal, considerando la peligrosidad del cuadro felino, el clima a mediodía en que se jugará y la presión de la afición universitaria, pues sumar en tierra ajena es productivo y emocionalmente es altamente positivo.

XOLAS GOLEA AL ADSL FEMENIL

Atlético de San Luis femenil sigue arrastrando la cobija y el buen nombre de San Luis, tras ser vergonzosamente goleado por 6 a 1, por las Xolas de Tijuana, allá en la fronteriza ciudad bajacaliforniana, después de haberse puesto en ventaja en el minuto 4 por medio de Fernanda Sánchez, pero Aisha Salorzano , con cuatro anotaciones, despedazó al cuadro que comanda Daniel Flores, que no da con bola desde el torneo anterior.

La defensiva del ADSL fue tímida, complaciente y permisible, y si no recibieron más anotaciones, fue por que Nicole Buenfil y los postes las salvaron de una debacle mayor, con el triunfo Xolas asciende al octavo lugar y se mete a la pelea por la Liguilla, mientras que el Atlético, se hunde cada jornada más, y aguas, que el próximo encuentro será ni más ni menos que contra América que viene de golear al exlíder Pachuca.