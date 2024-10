apuntes y comentarios

El cuadro del Atlético de San Luis puso fin a la mala racha de no ganar como visitante, al derrotar a domicilio a los Bravos de Ciudad Juárez, por contundente marcador de 4 goles a 2, colocándose en el séptimo puesto de la clasificación general, metiéndose de lleno en la pelea para entrar directo en la liguilla, aun cuando faltan todavía tres jornadas más para concluir la fase regular y definirse quienes llegan clasificados a la fase de cuartos de final.

San Luis por fin pudo ganar su primer encuentro de visita, pues no lo había podido hacer en todo el torneo , y sin demeritar el hecho, lo hizo ante penúltimo lugar de la clasificación general que es Bravos de Juárez, que se quedan estancados con 10 puntos, a una unidad del sotanero Gallos Blancos de Querétaro , pero esta victoria podría representar entrar a la Liguilla, siempre y cuando saque buenos resultados en sus partidos restantes ante Puebla, Necaxa y Guadalajara, lo que se incrementan sus posibilidades.

Con esta importante victoria, el cuadro de Domenec Torrent llega a 23 unidades, desplazando a Chivas del séptimo puesto, superando ampliamente a Bravos con goles Salles Lamongeen al minuto 2, del mismo francés de tiro penal en el 36, de Mateo Klimowics en el 45+3, y Oliveira cerró el 4-2 en el 84, mientras que los norteños concretaron en el 59 y 74 por intermedio de Oscar Estupiñán.

El próximo encuentro de San Luis será el próximo 2 de noviembre ante el Puebla, como local, su último partido. Los de la Franja vienen crecidos por su triunfo ante el Guadalajara, que dejó ir la gran oportunidad de colocarse cerca de la clasificación, la que es probable que defina cuando en su casa reciba al mismo Atlético de San Luis.

Con estos tres puntos, ADSL llega a 23 unidades, con 7 partidos ganados, 2 empates y 5 derrotas, mejorando la diferencia de goles que también es importante, anotando un total de 23 tantos por 18 recibidos, para una diferencia de más 5. Pero aún faltan tres juegos, dos de ellos como visitante y uno en casa, y habrá que sumar lo más que se pueda para entrar directamente entre los ocho mejores y eludir definitivamente el play in.

SAN LUIS FEMENIL VISITA A TOLUCA

El equipo femenil del Atlético de San Luis se enfrentará hasta el próximo sábado 2 de noviembre, al Deportivo Toluca, lo único que aspira es a derrotar a las Diablitas Rojas, para evitar que con una combinación de resultados adversos de los equipos Mazatlán, Puebla y Santos , que le siguen en la parte trasera de la clasificación, puedan quedar entre los tres últimos lugares del torneo, como sucedió en el torneo anterior donde el ADSL fue el sotanero absoluto del campeonato.

El encuentro correspondiente a la décima séptima y última jornada del actual torneo, se programó para el próximo fin de semana, para desahogar el torneo varonil de la Liga MX, con una doble jornada, y así no saturar de juegos a los aficionados de los equipos participantes, pues en la siguiente semana también habrá doble jornada para la rama varonil.

Atlético de San Luis, que tiene bajo su mando a Daniel Flores, visitará al Deportivo Toluca, necesitado de puntos, de no combinarse una serie de resultados en la última fecha podría quedar fuera de la pelea de la clasificación, donde pasarán los ocho primeros lugares, por lo que aún tienen posibilidades, que están sujetas si derrotan al cuadro potosino, que a lo único que aspira es a no finalizar entre los tres últimos sitios, y a terminar en el décimo cuarto puesto en que se encuentra, pues de ese lugar lamentablemente ya no pasará.

Chivas con 27 unidades se medirá a Santos que es penúltimo lugar con 8 puntos, Puebla que ocupa el décimo sexto puesto, llevara de rival a Bravas, que están por calificar, y Mazatlán con 10 puntos al igual que el Atlético, por diferencia de goles marcha en el décimo quinto lugar, podrían alcanzar a las potosinas, y mandarlas a los tres últimas posiciones, si se combinan desfavorablemente estos resultados.

A juzgar por los números que no mienten, el actual entrenador del equipo potosino, en 33 partidos dirigidos, incluidos los 17 del torneo anterior y los 16 de este otro, solo ha conquistado 14 puntos, de 99 disputados en ambos torneos. Simplemente no funcionó.

