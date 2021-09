Arbitraje en partido de fútbol Atlas vs Monterrey desata polémica entre DT y aficionados en redes sociales

Cocca no se queja del árbitro: Hicimos cuatro goles, nos anularon dos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Diego Cocca, técnico del Atlas, es sarcástico: "La noticia es que hicimos cuatro goles, pero nos anularon dos".

Cocca es feliz, su equipo le ganó al Monterrey: "Fue un juego muy raro. De lo que se trata esto es de adaptarse. El VAR funciona de una manera, puedes estar de acuerdo o no, un día te va a tocar un gol a favor, y otro uno en contra. Hoy tuvimos dos anulados, pero los jugadores no bajaron los brazos nunca, no nos dejamos llevar por las injusticias. Cuando uno no pone excusas, dejas todo en la cancha, encuentras el resultado. Fue muy emotivo ganar... No pasa mucho que el Atlas dé la vuelta a un resultado, menos que hagamos cuatro goles y nos anulen dos".

Dijo que los Rojinegros, ya imponen respeto: "Nos vamos a encontrar cada vez más equipos que vengan a replegarse y salir en contra, lo hizo América y lo hizo Monterrey. Se supo a resolver lo que hizo el rival, seguimos creciendo y buscando. Esto nos tiene que dar mucha fuerza".

Los Zorros se metieron entre los cuatro primeros: "No me gustan las matemáticas, ni sé donde estamos. Siento que mi equipo mejora, tiene identidad. Hay que irnos calladitos, es más bonito y eso es mejor".

Sobre la posibilidad de firmar al lateral izquierdo Aníbal Chalá, ex de Toluca, comentó: "Hay chance de buscar jugadores, estamos viendo si hay posibilidades de traer a alguien más. Lo vamos a analizar muy bien".

Javier Aguirre sobre el VAR: "hay polémica; no es queja, es hecho"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Javier Aguirre acepta que hubo polémica en el gol que le anularon a sus Rayados y el que le validaron al Atlas. Ante esto, el mexicano no se queja, pero hace notar el error.

"Son jugadas rápidas que no ve nadie, ni el línea ni el árbitro. Se tienen que apoyar en el VAR. Le pregunté al 'Poncho' (González) y no se acuerda haber tocado el balón con la mano, y se queda para el análisis... Y el gol de ellos no sé si hay fuera de juego, un rebote en la mano... Son cosas de futbol. Queda para la polémica el arbitraje. Nunca he hablado de ellos en 47 años. Nos anularon un gol y nos aceptaron otro con polémica incluida, no es queja, es hecho".

Al insistirle del tema, comentó: "La decisión es polémica, 'El Poncho' no sabe porqué no le validaron su gol, el VAR hizo su trabajo. La Liga MX es muy competitiva, todos le pueden ganar a todos y ya está. Estamos lastimados, adoloridos, pero viene un juego el jueves y otro el domingo. No hay espacios para lamentos".

Aguirre utilizó de inicio a muchos jóvenes, dándole descanso a los jugadores que regresaban de sus selecciones: "Si era un riesgo jugar con todos los muchachos. Poner a Funes (Mori), a (Jesús) Gallardo, a César (Montes) era un riesgo; (Stefan) Medina se fundió a los 30 minutos. Esta semana era muy complicada, comenzó mal, con el pie izquierdo. Un plantel lo conforman 20 o 24 jugadores y echamos mano de todos ellos. Y los que jugaron no son juveniles, no desentonaron, fue un juego cerrado".

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- El árbitro Óscar Macías Romo y el VAR se encargaron de darle el término de polémico al triunfo de la tarde de este sábado del Atlas sobre los Rayados.

Tanto a Monterrey (Alfonso González) como a los rojinegro (Jairo Torres) se les invalidó un gol en el partido.

Después, el gol del empate para los locales (1-1) llegó en una jugada que pareciera haber tenido fuera de lugar y mano, pero, la revisión indicó que sí era válida la anotación.

Al final el encargado de anotar el del gane para los de Cocca (2-1) fue Julio Furch.

Pero todo esto provocó molestia en la afición del Monterrey, que de inmediato se hizo presente en redes sociales y volvieron tendencia la palabra "robo".