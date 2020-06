Árbitro se lesiona y pide su cambio

Las lesiones en los futbolistas están a la orden del día y más cuando se viene de un regreso tras una inactividad, esta debido a la pandemia; sin embargo, la víctima de la lesión ahora no fue un jugador sino el árbitro del partido, algo que no es muy común.

El silbante Cristián Rodríguez de la Liga de Futbol de Costa Rica sufrió una lesión en la pantorrila que no le permitió continuar en el partido entre el Guadalupe y el Cataginés.? Al minuto 72, el árbitro requirió asistencia médica; sin embargo, no fue suficiente y tuvo que ser sustituido por el cuarto árbitro. ? Sin duda una escena que es poco vista en el futbol de la actualidad.

¡Cambio de árbitro por lesión!



Algo poco usual en el fútbol ?? pic.twitter.com/A01eX2ueix — FUTV (@FUTVCR) June 11, 2020