Árbitros y VAR, los protagonistas de la Liga MX

Apenas van dos jornadas del Clausura 2020, y la constante es que los árbitros y el VAR se han vuelto protagonistas para mal.

Por lo menos en tres juegos por jornada, los silbantes han provocado polémicas que han ido directo a los marcadores, que han hecho ganar y perder puntos a clubes que seguramente festejarán o lamentarán después. Así, lo único que es constante en el futbol mexicano son los errores y la intromisión del VAR, que se supone, sería una herramienta para ayudar.

Morelia 0 – 1 Toluca. Jorge Isaac Rojas expulsa por roja directa a Aníbal Chalá por un pisotón sobre Joaquín Martínez. Al revisarlo en el VAR reviró y lo dejó en amarilla.

Árbitros VAR'S: Gerardo Martínez e Igor Flores.

Cruz Azul 1 – 2 Atlas. Orbelín Pineda pisa a Ulises Cardona, en una acción similar a la de Chalá con Toluca. El silbante Fernando Hernández lo expulsa sin ser llamado por el VAR.

Árbitros VAR'S: Alfredo Peñaloza y Arturo Cruz.

Tijuana 2 – 1 Santos. El defensor de Santos Félix Torres empuja dentro del área a Camilo Sanvezzo de Xolos. El árbitro Óscar Macías, después de revisar el VAR, sólo señala saque de meta.

Árbitros VAR'S: Ángel Monroy y Miguel Reynoso.

VAR JORNADA 2

Atlas 0 – 1 Puebla. Minuto 86. Atlas va abajo en el marcado y se manda el balón al área. Ignacio Jeraldino va por el balón por lo alto y Maximiliano Perg se lanza contra el atlista impidiendo el remate. Adonaí Escobedo con todo y revisión, no marca penalti.

Árbitros VAR'S: Carlos Ayala y Ángel Monroy.

Monterrey 2 – 2 Morelia. Edgar Ulises Rangel le anula un gol a Morelia por supuesta falta de Martín Rodríguez sobre Carlos Rodríguez, que generó la recuperación del balón para Monarcas que acabó en anotación.

Árbitros VAR'S: Alfredo Peñaloza e Igor Flores.

Toluca 2 – 3 Necaxa. Carlos Cisneros trompica accidentalmente a Juan Delgado de Necaxa. Diego Montaño de entrada no marca nada, pero el VAR lo manda a revisar y cambia de decisión, para marcar el penalti que le dio el triunfo a los Rayos.

Árbitros VAR'S: León Vicente Barajas y Jesús Sevilla.

Santos 3 – 1 León. Con el juego empatado a un gol, Brian Lozano entra al área y al sentir la barrida del defensor del León busca contacto y se deja caer. Fernando Guerrero no marca penalti, el VAR sí y se queda la decisión de los que están en la camioneta.

Árbitros VAR'S: Ángel Monroy y Fabrice Palcon.