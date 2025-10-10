Argelia avanza al Mundial 2026
Se clasifica de la mano de Riyad Mahrez por primera vez desde 2014
BIR EL DJIR.- Argelia se convirtió en el cuarto país de África clasificado a la Copa del Mundo 2026. Todos los equipos africanos que se han clasificado provienen del norte del continente.
La victoria el jueves 3-0 sobre Somalia garantizó que Argelia acabará en el primer lugar del Grupo G en las eliminatorias del continente con un juego restante. Volverán a un Mundial por primera vez desde Brasil 2014.
Argelia, con el capitán Riyad Mahrez y dirigida por el ex seleccionador de Suiza Vladimir Petkovic, se unió a las naciones vecinas Marruecos y Túnez, así como la Egipto de Mohamed Salah como los equipos con plazas aseguradas en el torneo ampliado de 48 equipos y que se escenificará el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México.
Será la quinta vez que los argelinos disputen el Mundial. La única ocasión que disputaron la fase de eliminación directa fue en 2014 cuando perdieron en octavos de final ante la eventual campeona Alemania.
Un total de nueve equipos africanos accederán directamente y estarán en el sorteo del torneo de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el cinco de diciembre en Washington.
Los otros cinco ganadores de grupo se conocerán durante la próxima semana. Los cuatro mejores subcampeones jugarán en una segunda fase en noviembre y el ganador avanzará a los playoffs.
