CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Con sabor a venganza, los argentinos cantan el cielito lindo, a la afición mexicana al terminar el partido México vs Argentina, a las afueras del estadio Lusai en Qatar.

Y es que previo al partido, se había generado gran polémica y tensión, entre las porras de aficionados.

El primer encuentro fueron los cánticos de los mexicanos a los argentinos sobre las islas Malvinas, situación que no les cayó nada bien.

Luego al iniciar el partido, se llevó a cabo un conato de bronca entre aficionados argentinos y mexicanos en plena tribuna del Estadio Lusail.

Y tras la derrota, que provocó tristeza, preocupación y frustración en la afición mexicana, los argentinos no perdieron la oportunidad de agrandar la herida, cantando el tan querido "Cielito lindo", "¡canta y no llores!".

La derrota de México este sábado 26 de noviembre en el segundo partido de la Copa del Mundo de Qatar 2022 deja a la selección en la última posición del Grupo C y está obligado a vencer a Arabia Saudita, y depender del resultado entre Polonia y Argentina, por lo que la eliminación se ve muy cerca.

Argentinos se burlan de México cantando el Cielito Lindo#Qatar2022 #Video A. Cabrera pic.twitter.com/PgQk5Oxze6 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 27, 2022