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ARKUS vence a Espartanos en basquet

Por Romario Ventura

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
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ARKUS vence a Espartanos en basquet

En un partido lleno de intensidad y buen nivel competitivo, el equipo ARKUS Inmobiliaria logró una ajustada victoria por marcador de 55-50 frente a Espartanos, en acciones del torneo SLP Amigos Unidos disputadas en el Centro de Alto Rendimiento.

El encuentro se caracterizó por su equilibrio de principio a fin, con ambos conjuntos mostrando entrega y experiencia dentro de la duela. Sin embargo, en los momentos clave, ARKUS Inmobiliaria supo mantener la ventaja para quedarse con el triunfo.

El equipo ganador estuvo conformado por Nahum Galena, Noe Ustoa, Ivan Orocio, Francisco Hernandez, Hugo Ezquivel, Francisco Teniente y Jesus Mireles.

El conjunto es dirigido por el licenciado Francisco Teniente, quien ha destacado por su labor en el impulso al deporte en la categoría de veteranos, fomentando la actividad física y la convivencia a través del baloncesto.

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