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AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

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FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

INAUGURA SU NUEVA PLANTA EN SAN LUIS POTOSÍ

Por Redacción PULSO

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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LINDE + WIEMANN (L+W), líder global en la fabricación de componentes estructurales de alta complejidad para la industria automotriz inauguró su nueva planta de producción en el estado de San Luis Potosí.

La nueva unidad productiva, ubicada estratégicamente en el Parque Industrial Millenium, representa un paso clave en la estrategia de expansión de la compañía en América. Esta instalación está diseñada para fortalecer la cadena de suministro regional y atender la creciente demanda de soluciones avanzadas en seguridad y ligereza para vehículos de última generación.

Directivos globales de LINDE + WIEMANN: CEO Josef Zacherl, COO Michael Lindner, CPO Milind Phulse y CFO Markus Herber, encabezaron la ceremonia inaugural.

Los acompañaron autoridades estatales encabezadas por el Licenciado Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado de San Luis Potosí, autoridades municipales y proveedores y directivos de la empresa BMW, 

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Durante el evento, se realizó el tradicional corte de listón y un recorrido por las instalaciones para mostrar las tecnologías de perfilado y unión de última generación que operarán en la planta.

Con más de 70 años de experiencia a nivel mundial, LINDE + WIEMANN continúa consolidándose como un socio estratégico para la industria automotriz, destacándose por su innovación técnica y su enfoque en la sostenibilidad y la calidad.

LINDE + WIEMANN es un proveedor internacional especializado en el desarrollo y fabricación de componentes metálicos para la industria del automóvil. Con sede en Alemania y presencia en los principales mercados globales, la compañía se distingue por su excelencia en ingeniería y su capacidad para ofrecer soluciones estructurales que mejoran la seguridad y eficiencia de los vehículos.

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