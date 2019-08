Arquero vende chocolates en la calle para pagarse viaje a Mundial

La directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, señaló que los deportistas mexicanos ahora están siendo más acompañados que nunca y que se han recibido apoyos que antes no había.

Sin embargo, varios atletas no han sido beneficiados por estos apoyos y estímulos.

El yucateco Luis Lezama Soto tiene que salir a las calles de Mérida para vender chocolates que ayuden a pagar su viaje a España para el Campeonato Mundial Juvenil de tiro con arco.

Lezama Soto ganó su lugar a principios de julio en un control celebrado en la Ciudad de México. Previo a la última etapa del selectivo, el yucateco se colgó dos medallas de oro y dos de plata en la Olimpiada Nacional 2019, pero hasta ahora no ha recibido el apoyo de Conade para sufragar el viaje a Madrid.

En redes sociales los seleccionados juveniles también se promueven una rifa para obtener mayores recursos.

"En mi caso son 24 seleccionados de tiro con arco que vamos a viajar al Mundial y pues nos avisaron que la Conade no iba a poder darnos el apoyo, y pues nada más es eso, nosotros estamos viendo cómo hacerle. El Instituto del deporte se acercó conmigo y nos va a dar 10 mil pesos y pues hay que juntar lo demás. Estamos realizando una rifa de artículos de tiro con arco, los seleccionados a nivel nacional, cualquiera puede participar está en redes sociales", declaró Lezama Soto.

El Mundial Juvenil inicia el 19 de agosto en Madrid.