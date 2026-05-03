Arranca el Rally RAC 1000

La edición número 33 del Rally RAC 1000 comenzó oficialmente este viernes por la tarde con una vistosa ceremonia de arranque en el Jardín Japonés, ubicado dentro del Parque Tangamanga I, marcando el inicio de una de las competencias más emblemáticas del automovilismo nacional.

El evento reúne a los protagonistas del Campeonato Mexicano de Rallies 2026 y del FIA NACAM Rally Championship 2026, siendo esta fecha la segunda del calendario para ambos seriales en la presente temporada.

Un total de 11 tripulaciones tomaron la salida oficial, dando paso a un rally que contempla 12 etapas cronometradas, mismas que se disputarán a lo largo del sábado, iniciando con el tramo Encarnación I en punto de las 9:13 horas.

La responsabilidad de abrir la competencia recayó en el piloto potosino Ricardo Cordero, acompañado por su navegante michoacano Marco Hernández, representando al equipo GHR Motorsports. En la segunda posición arrancó el actual campeón nacional, Char García, junto a Lalo Solís del equipo LUMA Motorsport.

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Por su parte, el multicampeón del NACAM, Ricardo Triviño, hizo su regreso al campeonato partiendo desde la tercera posición, acompañado del navegante español Enrique Velasco. El cuarto sitio de salida correspondió al uruguayo Felipe Güelfi, junto a Carlos de Antuñano, mientras que el Top 5 lo completaron Francisco Name y Armando Zapata del equipo Qualitas Subaru Rally Team.