Arranca la locura de la NFL con la ronda de comodines

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Entiendo que cuando hablamos de locura es en marzo y en el basketball, pero después de lo que vivimos la temporada pasada, con los mejores playoffs de todos los tiempos, ¿cómo podemos llamarle a este momento del año?

La ronda de comodines vive un super fin de semana que llegará hasta el lunes por la noche con seis partidos que para lo que muchos esperábamos, lo mejor se vería en la AFC, al menos en paridad luce muy lejos.

La del Oeste

Enfrentarse tres veces en una temporada es muy complicado en la NFL y barrer la serie es muy complicado, por lo que los Seahawks sin miedo a enfrentar a los 49ers llegan a la Bahía para tratar de batir a la mejor defensiva de toda la NFL, que con una ofensiva forjada en la carrera y la historia de Cenicienta de Brock Purdy quieren volver al Super Bowl.

Lo que me preocupa para Seattle es que puedan aguantar los embates terrestres con una línea feroz y grandes corredores, siendo la 3era peor defensiva contra la carrera y otro detalle que tienen en el ataque es que son muy débiles en la zona roja, si Seattle quiere sorprender necesita un juego perfecto y los 49ers sufrirán para ganar 24-17.

La del caballo negro

Los Chargers sanos y completos, tienen para ser el mejor equipo de la AFC y no es broma, el problema es que no han podido jugar mucho tiempo juntos y acoplarse no será sencillo en los playoffs, su paso en Jacksonville debe ser similar al que tuvieron en la tercera semana apaleando a los Jaguares en casa.

Trevor Lawrence vienen con una racha de 5 victorias consecutivas y al enfrentarse en el primer duelo entre jugadores del TOP 10 en los últimos tres años, será un duelo que podemos ver en el futuro de la postemporada por largo tiempo.

Travis Etienne estará ante una de las peores defensivas terrestres para tratar de electrizar a los Chargers, que pueden sufrir sin Mike Williams al ataque y deberán aniquilar a Austin Ekeler para aspirar a la victoria, la experiencia de los Chargers les dará la victoria 24-20 sobre Jaguars.