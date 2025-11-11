Arranca la semana 11 de la NFL con partidos cruciales

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Este jueves arranca la semana 11 de la NFL, en un momento crucial de la temporada en el cual muchos equipos siguen en disputa por el liderato de sus divisiones y otros por mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a Playoffs.

Incluso, dentro de la parrilla de partidos hay choques emocionantes como el Chiefs vs Broncos, el Buccaneers vs Bills y por supuesto, el Sunday Night Football entre los Lions y los Eagles, quienes vienen de firmar una sufrida victoria contra los Packers.

A continuación, les presentamos la información para que sepan los días, horarios y canales para ver cada partido de la semana 11 en la NFL.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la semana 11 de la NFL en vivo?

- Jueves 13 de noviembre

New York Jets vs New England Patriots - 19:15 horas por FOX Sports

- Domingo 16 de noviembre

Washington Commanders vs Miami Dolphins - 8:30 horas por ViX

Carolina Panthers vs Atlanta Falcons - 12:00 horas por NFL Game Pass

Tampa Bay Buccaneers vs Buffalo Bills - 12:00 horas por FOX Sports

Los Ángeles Chargers vs Jacksonville Jaguars - 12:00 horas por NFL Game Pass

Chicago Bears vs Minnesota Vikings - 12:00 horas por FOX Sports

Green Bay Packers vs New York Giants - 12:00 horas por NFL Game Pass

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers - 12:00 horas por ViX

Houston Texans vs Tennessee Titans - 12:00 horas por NFL Game Pass

San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals - 15:05 horas por FOX Sports

Seattle Seahawks vs Los Ángeles Rams - 15:05 horas por FOX Sports

Baltimore Ravens vs Cleveland Browns - 15:25 horas por NFL Game Pass

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos - 15:25 horas por Canal 9

Detroit Lions vs Philadelphia Eagles - 19:20 horas por ESPN y Disney+

- Lunes 17 de noviembre

Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders - 19:15 horas por ESPN y Disney+