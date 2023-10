Arrancó el Gran Prix Potosí 2023

El Estadio Plan de San Luis se convirtió en el epicentro de la emoción atlética con el inicio del Gran Prix de Atletismo Potosí 2023, un evento organizado por la Liga Diamante de Atletismo en colaboración con el equipo “Más Atletismo”. Con pruebas de pista en pleno campo, el certamen promete ser un verdadero festín deportivo.

Cerca de 200 atletas provenientes de diferentes estados de México se congregaron en San Luis Potosí para competir en este prestigioso evento. Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León y San Luis Potosí estuvieron representados por valientes deportistas dispuestos a darlo todo en cada carrera y salto.

El Gran Prix Potosí 2023 acogió a atletas de todas las edades y habilidades, con competidores en las ramas varonil y femenil. Las categorías abarcaron desde Infantil hasta sub 23, pasando por sub 16 y sub 18, además de una categoría libre y la inclusión de atletas en silla de ruedas, así como ciegos y débiles visuales, demostrando la diversidad y la inclusión que caracterizan al atletismo.

Las pruebas no se hicieron esperar, y la acción en el Estadio Plan de San Luis fue constante. Desde carreras de 150 metros hasta distancias más desafiantes como los 3,000 metros de caminata, los atletas dieron muestras de su velocidad y resistencia en cada tramo de la pista.

Además de las carreras, los espectadores fueron testigos de emocionantes competencias en salto de altura y lanzamiento de martillo y disco, donde los atletas demostraron su destreza en estas disciplinas técnicas.

Este domingo, las competencias continúan con más desafíos emocionantes, incluyendo carreras de 200, 400, 600, 800 y 1200 metros planos, que prometen mantener a la audiencia al borde de sus asientos. El Gran Prix Potosí 2023 no solo es un escaparate del talento atlético de la región, sino también un ejemplo de unidad y diversidad en el mundo del deporte.