Arrestan a Vázquez por cargos sexuales

PITTSBURGH, Pensilvania.- El estelar taponero de los Piratas de Pittsburgh, Felipe Vázquez, fue arrestado el domingo por varios delitos graves, incluido estupro, solicitud de relaciones sexuales a una menor y pornografía, por lo que la oficina de las Grandes Ligas le impuso una suspensión con goce de sueldo.

El venezolano fue detenido por la policía estatal de Pensilvania por un cargo de pornografía digital o solicitar actos sexuales a una menor de edad mediante internet, y un cargo de proporcionar material obsceno a menores de edad, dos delitos graves, derivados de una investigación realizada en Florida.

Poco después fue acusado en el condado de Westmoreland, al este de Pittsburgh, por cargos graves de abuso sexual de una menor en la modalidad de estupro, contacto ilícito con una menor y corrupción de menores, así como un delito leve de agresión indecente contra una persona de menos de 16 años.

Se desconoce de inmediato si los cargos en Pensilvania están relacionados o son independientes a la investigación en Florida. El abogado de Vázquez, Michael Comber, no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios.

Vázquez fue acusado formalmente a través de una videoconferencia desde la cárcel del condado de Allegheny, informó el Pittsburgh Post-Gazette. Se le negó el derecho a fianza con el argumento de que la jueza consideró que hay riesgo de que el venezolano se fugue, según el reporte del diario.

El Departamento de Seguridad de Florida indicó que abrió la investigación en agosto, después de recibir noticia de una supuesta relación sexual entre el lanzador de 28 años de edad y una adolescente que residía en el condado de Lee, Florida. Vázquez, quien vive en Saint Cloud, Florida, inició su relación con la supuesta víctima cuando la joven tenía 13 años, señalaron las autoridades.

La chica, quien ahora tiene 15 años, supuestamente recibió en julio pasado un mensaje de texto de Vázquez en el que aparecía en un acto sexual. Vázquez también le preguntó a la joven si quería tener un encuentro sexual una vez que concluyera la temporada de béisbol, según la policía.

Según la declaración jurada, aunque no se ve el rostro de Vázquez en las imágenes que le envió a la víctima, las autoridades pudieron identificarlo al cotejar los tatuajes en la fotografía con los que encontraron de Vázquez en internet.