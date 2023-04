Chivas se lleva la victoria y se acerca a la clasificación directa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- En un partido sufrido y en el que dominó Necaxa, el Guadalajara se llevó los tres puntos en el Estadio Akron, partido correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2023, victoria que les sirvió para acercarse a un puesto para pase directo a la siguiente fase.

Con 22 puntos, Chivas llegó a este encuentro en la sexta posición, por lo que sabían que era crucial la victoria para meterse entre los cuatro primeros lugares y clasificar de forma directa a los Cuartos de Final. Por su parte, los Rayos llegaron en la posición 14, a dos puntos de la zona de repechaje.

El encuentro estuvo la mayor parte del transcurso trabado en la media cancha, sobre todo en la primera mitad, Necaxa sorprendió desde el minuto 3 cuando Damián Batallini sorprendió a la defensa rojiblanca, pero Miguel Jiménez reaccionó y evitó que se abriera el marcador. Luego de esta acción, los Rayos siguieron presionando, pero sin obtener la anotación; a partir del 35' el juego se trabó en la media cancha y el arbitro pitó el final del primer tiempo con un cero por cero.

Para la segunda parte transcurrieron los minutos y no despegaba el encuentro, tal como al final de la primera parte, las escuadras se mantenían trabadas en la media cancha; poco a poco los Rayos comenzaron a presionar y las Chivas se mostraron incómodos en la cancha, no controlaban el esférico y cada vez corrían más peligro en su área.

Sin embargo, en una jugada construida desde la línea defensiva, Pavel Pérez se sacó de encima a Hugo González y definió con pierna derecha al palo izquierdo, así abrió el marcador, gol del que la escuadra de Necaxa no se recuperó y firmaron así el definitivo 1-0. Con este marcador, el Necaxa continúa con la mala racha contra las Chivas, pues no ha podido ganarle de visita desde agosto del 2019.

El Guadalajara llegó a 25 puntos y se colocó en el puesto 4, lo que coloca en pase directo a Cuartos de Final; todo a espera de lo que haga la noche de este sábado el América ante el Monterrey si se mantienen en ese lugar o bajan un peldaño.

Por el otro lado, los Rayos agotan las posibilidades de llegar al repechaje, pues se quedaron el puesto 14 con 13 tantos y con los demás resultados de la jornada podrían bajar más posiciones.

Para la jornada 15, los hidrocálidos de Andrés Lillini, recibirán a Puebla e el Estadio Victoria; mientras que los dirigidos por Veljko Paunovi?, visitarán a León en el Nou Camp, partido en donde se podrían estar jugando el tercer lugar de la general.