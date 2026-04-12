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Arrestan a jugador de los Cowboys

Markquese Bell enfrenta cargos por posesión de drogas

Por AP

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a jugador de los Cowboys

McKINNEY.- El back defensivo de los Cowboys de Dallas, Markquese Bell, fue arrestado por cargos de posesión de drogas tras una parada de tráfico en el área de Dallas, informó el sábado la policía.

La policía del suburbio de Prosper indicó que un agente pudo oler marihuana después de que Bell fuera detenido el viernes por la noche. Un registro de su vehículo encontró menos de 2 onzas de marihuana y un cigarrillo electrónico de THC, y fue puesto bajo custodia por cargos de posesión de marihuana y de una sustancia controlada, según la policía.

Un portavoz de los Cowboys señaló que el club estaba al tanto del arresto y declinó hacer más comentarios. Deiric Jackson, agente de Bell, manifestó que su cliente dejaría que el proceso legal siguiera su curso.

"Ciertamente, dejen que Markquese tenga su día como cualquier otra persona", expresó Jackson.

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Bell, de 27 años, se unió a los Cowboys como agente libre no seleccionado en el draft procedente de Florida A&M en 2022 y ha disputado 48 partidos, con 11 como titular, a lo largo de cuatro temporadas.

Aunque Bell ha jugado principalmente en equipos especiales, las lesiones han derivado en un tiempo de juego considerable en la secundaria. Sumó 94 tacleadas en 2023, cuando participó en los 17 partidos de la temporada regular y empató el liderato del equipo en tacleadas con ocho en una derrota de ronda de comodines ante Green Bay.

Bell volvió a jugar los 17 partidos la temporada pasada y entra en el segundo año de un contrato de tres años por 9 millones de dólares.

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