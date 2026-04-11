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RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

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RANIA ¡HERMOSA PRINCESA!

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ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!

CELEBRAN ENTRE SERES QUERIDOS LA VÍSPERA DE SUS ESPONSALES

Por Maru Bustos PULSO

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
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Adriana López Martínez y Luis Barragán Lambert efectuarán sus esponsales en fecha próxima.

Con este motivo, reciben de la familia y amistades los mejores deseos de prosperidad y felicidad.

Desde luego, les ofrecen algunas reuniones para despedirlos de la soltería.

Una de las más atractivas la organizó Edith Lambert a la prometida de su hijo, para, junto con su familia, darle una cálida y afectuosa bienvenida a su hogar.

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Para esta ocasión especial, la anfitriona reunió una serie de detalles de buen gusto que cautivaron a la selecta concurrencia.

La atmósfera contemporánea, plena de emociones y agradables sorpresas.

El encuentro, con ¡gran felicidad.

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