ADRIANA & LUIS ¡ENAMORADOS!
CELEBRAN ENTRE SERES QUERIDOS LA VÍSPERA DE SUS ESPONSALES
Galeria
Adriana López Martínez y Luis Barragán Lambert efectuarán sus esponsales en fecha próxima.
Con este motivo, reciben de la familia y amistades los mejores deseos de prosperidad y felicidad.
Desde luego, les ofrecen algunas reuniones para despedirlos de la soltería.
Una de las más atractivas la organizó Edith Lambert a la prometida de su hijo, para, junto con su familia, darle una cálida y afectuosa bienvenida a su hogar.
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Para esta ocasión especial, la anfitriona reunió una serie de detalles de buen gusto que cautivaron a la selecta concurrencia.
La atmósfera contemporánea, plena de emociones y agradables sorpresas.
El encuentro, con ¡gran felicidad.