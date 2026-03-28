Arrestan a T. Woods tras un accidente

JUPITER ISLAND, Florida.- Tiger Woods fue arrestado el viernes como sospechoso de conducir intoxicado después de que su Land Rover, que se desplazaba a "alta velocidad" por una carretera de una zona residencial, rozó un camión y volcó sobre un costado.

El jefe policial del condado de Martin, John Budensiek, dijo que Woods pudo salir arrastrándose por el lado del pasajero y no resultó herido.

"Sí mostró señales de estar impedido para conducir", dijo Budensiek. Agregó que los investigadores creen que había tomado "algún tipo de medicamento o droga".

De acuerdo con Budensiek, Tiger Woods aceptó una prueba de alcoholemia que no dio positivo, pero se negó a un análisis de orina y fue arrestado.

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Bajo la ley de Florida, Woods tendría que pasar ocho horas en la cárcel antes de tener derecho a pagar la fianza.

Budensiek dijo que su oficina acatará la ley sin importar quién haya sido acusado de un delito. Recalcó que Woods estaba detenido en la cárcel, pero separado de los demás.

"No va a estar con otros reclusos que pudieran hacerle daño o tratar de capitalizar lo que hizo", dijo. "Pagará el precio, pero no siendo castigado en la cárcel".

Es la segunda vez que Woods ha sido arrestado por un cargo de conducir intoxicado pero no alcoholizado. Dijo que había tomado una mezcla inadecuada de analgésicos en 2017, cuando las autoridades lo encontraron dormido al volante de su auto, con el motor aún en marcha y con daños en el lado del conductor. Woods se declaró culpable entonces de conducir de forma imprudente..

Al presidente Donald Trump, cuya exnuera está saliendo con Tiger Woods, se le preguntó sobre el golfista el viernes por la tarde, cuando aterrizó en Miami para un encuentro de inversionistas.

"Me siento tan mal. Tiene algunas dificultades", dijo Trump. "Es un amigo mío, muy cercano. Es una persona increíble. Un hombre increíble. Pero tiene algunas dificultades".

El accidente ocurrió poco antes de las 2 de la tarde, no lejos de donde vive Woods en Jupiter Island.