Arriola y Sisniega se reúnen con Embajadores Árabes en preparación para la Copa del Mundo 2026
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo 2026 sirve como una plataforma para mostrar a México ante el mundo a través del futbol y así, establecer relaciones con otros países. Quienes tienen esto claro son el presidente de la Liga MX y Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, y el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, quienes fueron parte de una reunión con representantes diplomáticos del mundo árabe esta semana.
A través de una publicación en redes sociales, Arriola compartió la invitación del Excmo. Embajador de Su Majestad el Rey de Marruecos en México, Sr. Abdelfattah Lebbar, junto a una foto donde todos los presentes lucen la camiseta que usará la Selección Mexicana en el Mundial.
Dicha reunión se llevó a cabo en la Residencia del Estado de Kuwait, y en ella se fortaleció el lazo entre México y los países árabes, además de buscar la cooperación rumbo a la Copa del Mundo del año que viene.
"Aprecio mucho la hospitalidad e invitación del Excmo. Embajador de S. M. el Rey de Marruecos, Sr. Abdelfattah Lebbar, a reunión de Embajadores Árabes donde, con el Presidente de la FMF, Ivar Isisniega, hablamos sobre cooperación deportiva y preparativos de cara a la Copa del Mundo 2026", escribió Mikel en redes sociales.
