Arriola y Sisniega se reúnen con Embajadores Árabes en preparación para la Copa del Mundo 2026

Representantes diplomáticos árabes se unen a México en la preparación para el Mundial 2026

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 08:29 p.m.
A
Arriola y Sisniega se reúnen con Embajadores Árabes en preparación para la Copa del Mundo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo 2026 sirve como una plataforma para mostrar a México ante el mundo a través del futbol y así, establecer relaciones con otros países. Quienes tienen esto claro son el presidente de la Liga MX y Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, y el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, quienes fueron parte de una reunión con representantes diplomáticos del mundo árabe esta semana.

A través de una publicación en redes sociales, Arriola compartió la invitación del Excmo. Embajador de Su Majestad el Rey de Marruecos en México, Sr. Abdelfattah Lebbar, junto a una foto donde todos los presentes lucen la camiseta que usará la Selección Mexicana en el Mundial.

Dicha reunión se llevó a cabo en la Residencia del Estado de Kuwait, y en ella se fortaleció el lazo entre México y los países árabes, además de buscar la cooperación rumbo a la Copa del Mundo del año que viene.

"Aprecio mucho la hospitalidad e invitación del Excmo. Embajador de S. M. el Rey de Marruecos, Sr. Abdelfattah Lebbar, a reunión de Embajadores Árabes donde, con el Presidente de la FMF, Ivar Isisniega, hablamos sobre cooperación deportiva y preparativos de cara a la Copa del Mundo 2026", escribió Mikel en redes sociales.

Arriola y Sisniega se reúnen con Embajadores Árabes en preparación para la Copa del Mundo 2026
Arriola y Sisniega se reúnen con Embajadores Árabes en preparación para la Copa del Mundo 2026

Arriola y Sisniega se reúnen con Embajadores Árabes en preparación para la Copa del Mundo 2026

SLP

El Universal

Representantes diplomáticos árabes se unen a México en la preparación para el Mundial 2026

