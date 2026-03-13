Arrollador triunfo de los Pistons

DETROIT.- Duncan Robinson anotó 19 puntos y los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, arrollaron el jueves 131-109 a los 76ers de Filadelfia, para lograr su segunda victoria consecutiva tras una racha de cuatro derrotas, su peor de la temporada.

Javonte Green sumó 17 puntos y Jalen Duren aportó 14 unidades y 10 rebotes. Los Pistons no estuvieron en desventaja en ninguna de las dos victorias, al derrotar a Brooklyn y a Filadelfia por un promedio de 30 puntos.

Cade Cunningham, a quien se le aplicó doble marca durante gran parte del partido, solo intentó seis tiros de campo, igualando la tercera cifra más baja de su carrera. Terminó con ocho puntos, pero registró 13 asistencias y cinco rebotes en 28 minutos.

Marjon Beauchamp anotó 17 puntos y Cam Payne consiguió 15 por Filadelfia. Los 76ers han perdido cinco de siete.

