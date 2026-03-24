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Arrollan los Spurs 136-111 al Heat

Por AP

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Arrollan los Spurs 136-111 al Heat

MIAMI.- Los Spurs de San Antonio arrollaron 136-111 al Heat de Miami para conseguir su sexta victoria consecutiva.

Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 15 rebotes y cinco tapones, y los Spurs pasaron por encima del Heat que va en caída libre.

Keldon Johnson y Dylan Harper anotaron 21 unidades cada uno desde la banca para los Spurs, que tienen el mejor registro de la NBA con 22-2 desde el inicio de febrero. Llegaron a tener una ventaja de hasta 30, el mayor margen que cualquier equipo visitante ha disfrutado en Miami en lo que va de esta temporada.

Stephon Castle anotó 19 para los Spurs. San Antonio (54-18) se mantuvo a tres juegos de Oklahoma City (57-15) en la carrera por el mejor récord global de la NBA y el puesto número 1 en la Conferencia Oeste. El Thunder venció a Filadelfia el lunes para su 12da. victoria consecutiva.

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Norman Powell anotó 21 desde la banca para liderar al Heat, que sigue atascado en el pantano que es la carrera del play-in del Este.

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