Arsenal avanza a la gran final

LONDRES.- Arsenal disputará la final de Liga de Campeones por primera vez en 20 años gracias a un gol de Bukayo Saka en los últimos instantes del primer tiempo, suficiente para certificar el martes la victoria 1-0 ante el Atlético de Madrid.

Saka apareció a los 45 minutos para empujar el rebote dejado por el arquero Jan Oblak tras atajar el disparo de Leandro Trossard, dándole a Arsenal la ventaja 2-1 en el marcador global en el partido de vuelta de su semifinal.

"Muy orgulloso y muy feliz por toda la gente. Llevan mucho tiempo esperando y conseguirlo frente a nuestra gente, como lo hemos hecho hoy, me pone muy feliz", dijo Mikel Arteta, el técnico español de Arsenal. "Los hemos hecho sentirse tremendamente orgullosos".

Con el ecuatoriano Piero Hincapié, el brasileño Gabriel y William Saliba imperiales, la férrea defensa de los Gunners se encargó del resto. Arsenal ha mantenido su arco en cero en casa en las tres rondas de eliminación directa. El equipo también ha encajado apenas cuatro goles, la cifra más baja del torneo, al ganar sus ocho partidos en la fase de liga.

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Será apenas la segunda final de Arsenal en la máxima competición de clubes Europa. Perdieron el partido por el título de 2006 cuando su plantel liderado por Thierry Henry ante un Barcelona que contaba con Ronaldinho, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

Esta vez se enfrentará al vigente campeón Paris Saint-Germain o al Bayern Múnich en Budapest, Hungría, el 30 de mayo.

El PSG ganó el vibrante partido de ida de su semifinal por 5-4, y la vuelta se juega en Múnich el miércoles.

Podría ser una temporada especial para el club londinense: está a un partido de su primer título de la Copa de Europa y a tres encuentros de su primera corona de la Liga Premier en 22 años.

Los Gunners tienen garantizado el título de liga doméstica si ganan sus tres partidos restantes, luego que el Manchester City, su perseguidor inmediato empató el lunes 3-3 con Everton.

Obligado a arriesgar, el Atlético tuvo la oportunidad de empatar a los 51, cuando el argentino Giuliano Simeone persiguió un mal cabezazo hacia atrás de Saliba para eludir al portero David Raya, pero Gabriel hizo lo justo para que su remate se fuera desviado.

Poco después, el Atlético reclamó un posible penal cuando el lateral izquierdo Riccardo Calafiori pisó el pie de Antoine Griezmann dentro del área, pero el árbitro Daniel Siebert ya había señalado un tiro libre para los locales por un incidente anterior.

Vestido con su habitual atuendo completamente negro, el técnico colchonero Diego Simeone se mostró cada vez más agitado en la banda a medida que las decisiones iban en contra de su club y la búsqueda del empate resultaba infructuosa. Finalmente fue amonestado por sus protestas en el tiempo añadido. El argentino condujo a su equipo a las finales de la Champions en 2014 y 2016, perdiendo en ambas ocasiones ante el Real Madrid, pero tendrá que esperar una tercera oportunidad para darle al club su primera Copa de Europa.

"Creo que hemos hecho méritos en la ida y hoy para tener un alargue que nos diera una opción más", se lamentó Simeone. "En el segundo tiempo mejoramos, jugamos más en campo de ellos, tuvimos situaciones y todos los pequeños detalles que a veces vienen a favor, esta vez no".

Viktor Gyökeres dispuso de una magnífica ocasión para ampliar la ventaja de Arsenal en un contragolpe a a los 66, cuando Hincapié le dejó un centro en el corazón del área, pero el delantero sueco remató de primera por encima del travesaño con el interior del pie.

Sin embargo, como era de esperar, este duelo nunca pareció encaminado a caer en el tipo de ida y vuelta ofensivo y de juego abierto de la serie PSG-Bayern, con la defensa de Arsenal impenetrable.

Gane quien gane esa segunda semifinal, la final en Budapest promete ser un contraste de estilos.