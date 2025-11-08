Arsenal cede su racha invicta al empatar 2-2 con Sunderland

El Arsenal concedió su primer gol en 881 minutos y luego otro en el tiempo de descuento para empatar 2-2 con El Sunderland el sábado en la Liga Premier, un resultado que potencialmente da nueva vida a la carrera por el título.

El gol de Brian Brobbey en el cuarto minuto del tiempo añadido puso fin a la racha de cinco juegos ganados del Arsenal en la liga —y 10 en todas las competiciones—, misma que se había construido sobre una de las defensas más sólidas que ha visto el fútbol inglés en una generación.

El Arsenal no había recibido un gol desde el 28 de septiembre —hace ocho juegos— antes de que su exjugador de la academia, Dan Ballard, marcara el gol inicial para El Sunderland a los 36 minutos en el Stadium of Light.

De vuelta en la Premier League por primera vez en ocho años, el Sunderland le dio a los líderes su juego más duro en algún tiempo, pero los goles en la segunda mitad de Bukayo Saka y Leandro Trossard parecían darle la victoria al Arsenal.

El empate tardío de Brobbey significa que la ventaja del Arsenal es ahora de seis puntos sobre el Chelsea, que está en el segundo lugar y que venció al Wolverhampton sin entrenador por 3-0.

El Tottenham y El Manchester United anotaron goles en el tiempo de descuento en un final salvaje en su empate 2-2, mientras que también hubo victorias para el West Ham y el Everton.

Final Caótico

Justo cuando parecía que el cabezazo de Richarlison en el primer minuto del tiempo añadido había asegurado la victoria para Tottenham, United igualó con un cabezazo propio de Matthijs de Ligt cinco minutos después para completar un dramático final en el juego entre equipos que disputaron la final de la Europa League la temporada pasada.

United extendió su racha invicta en la liga a cinco partidos —tres victorias seguidas de dos empates fuera de casa—, logrando su mejor racha en el año de gestión de Ruben Amorim.

Sin embargo, el entrenador insistió en que su equipo todavía tenía "muchos problemas" después de desperdiciar la ventaja, quedar en desventaja y luego empatar por segunda semana consecutiva.

"Estamos recién empezando", dijo Amorim. "Sé que a veces los resultados muestran a la gente que estamos mejorando. Estamos mejorando, pero tenemos mucho por hacer".

Tottenham solo ha ganado uno de sus seis partidos en casa hasta ahora, pero mostró una resistencia encomiable al recuperarse tras conceder un gol a los 32 minutos a Bryan Mbeumo, su quinto de la campaña.

Los anfitriones dominaron la segunda mitad y lograron el empate en el 84 gracias a un disparo del suplente Mathys Tel que se desvió De Ligt. Tel solo había estado en el campo durante cinco minutos, tras entrar por Xavi Simons en un cambio que fue abucheado por algunas secciones del público local en el Tottenham Hotspur Stadium.

Cuando Richarlison desvió el disparo de Wilson Odobert desde el borde del área, Tottenham parecía ser el gran favorito para llevarse los tres puntos, especialmente considerando que United estaba con diez hombres en ese momento debido a una lesión del suplente Benjamin Sesko. United había utilizado a los cinco suplentes y no pudo reemplazar al delantero.

Chelsea estalla

Todos los goles del Chelsea llegaron en la segunda mitad contra el Wolves.

Malo Gusto y Pedro Neto convirtieron centros de Alejandro Garnacho, uno a cada lado del remate de Joao Pedro tras un centro del dinámico suplente Estevao.

El Wolves se mantuvo en el último lugar con solo dos puntos en 11 juegos y aún no ha ganado un juego hasta ahora.

Victorias Consecutivas

El West Ham venció al Burnley 3-2 para asegurar victorias consecutivas bajo Nuno Espirito Santo, después de la victoria del fin de semana pasado sobre el Newcastle, y acercarse a escapar de la zona de descenso.

Goles de Idrissa Gana Gueye y Michael Keane le dieron al Everton una victoria de 2-0 sobre el Fulham.