Arsenal extiende ventaja en la cima

LONDRES.- Arsenal abrió una brecha de siete puntos sobre el Manchester City en la cima de la Liga Premier tras arañar una victoria 1-0 en Brighton, mientras que su rival por el título empató 2-2 en casa ante el atribulado Nottingham Forest.

El City estuvo a punto de ganarlo a los ocho minutos del tiempo añadido, cuando el remate del suplente Savinho fue despejado cerca de la línea de gol.

El tanto de Bukayo Saka a los nueve minutos fue suficiente para Arsenal, que ha disputado un partido más que el City. Saka desbordó por la derecha y su remate mordido desde el borde del área se coló entre las piernas del portero Bart Verbruggen.

Erling Haaland reapareció con el City después de haberse perdido la victoria 1-0 en Leeds el sábado por una lesión menor, pero fue intrascendente.

Al City le costó desarmar el armado defensivo del Forest hasta que Rayan Cherki avanzó por la derecha y colgó un centro que Antoine Semenyo empalmó de volea con maestría, a la altura de la cintura, con el pie izquierdo.

Pero el Forest castigó al equipo local a los 52 con un contragolpe de manual. La jugada culminó con una brillante definición de tacón del mediocampista Morgan Gibbs-White, después de que el delantero brasileño Igor Jesus peinara un centro desde la derecha.

La alegría de Forest duró poco. Rodri, el ganador del Balón de Oro en 2024, se elevó para cabecear a la red tras un córner seis minutos después.

Pero el Forest volvió a sorprender al City cuando el mediocampista Elliot Anderson colocó un soberbio disparo con efecto desde apenas fuera del área al ángulo inferior derecho, a falta de 13 minutos.

La racha invicta del Manchester United con el nuevo técnico Michael Carrick llegó a su fin después de siete partidos. El United sucumbió 2-1 de visita a Newcastle. Los anfitriones sufrieron la expulsión del volante Jacob Ramsey en los descuentos de la primer partido y sellaron el triunfo con el gol del suplente William Osula a los 90 minutos.

Harry Maguire integró la defensa de United el día en que recibió una condena de 15 meses de prisión suspendida por un altercado en un club nocturno en el que estuvieron implicados agentes de policía en la isla griega de Mykonos en agosto de 2020.