Arsenal gana con lo justo

El Arsenal necesitó un gol tardío y una decisión dramática del VAR aún más tardía para mantenerse en control de la carrera por el título de la Liga Premier el domingo.

Una victoria 1-0 sobre el West Ham, amenazado por el descenso, restauró la ventaja de cinco puntos del Arsenal sobre el Manchester City, que es segundo, y llegó con una enorme dosis de controversia.

Liderando gracias al gol de Leandro Trossard a los 83 minutos, el Arsenal parecía que dejaría escapar dos puntos cruciales cuando el suplente del West Ham Callum Wilson sacó un disparo que cruzó la línea tras un tiro de esquina en el quinto minuto del tiempo añadido .

Los jugadores del Arsenal se quejaron y hubo una larga revisión de video, que detectó que el jugador del West Ham Pablo tenía su brazo izquierdo cruzado sobre la cara de David Raya mientras el portero del Arsenal intentaba llegar al balón después de que se cobrara el tiro de esquina.

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El árbitro, Chris Kavanagh, miró el incidente en el monitor a pie de cancha y decidió anular el gol.

"Vi la repetición ahora", dijo el técnico del Arsenal Mikel Arteta, "y creo que es una decisión obvia" .

Para el capitán del Arsenal Martin Ødegaard, fue un "gran momento para nosotros".

"Tuvimos que cavar hondo —intentar e intentar e intentar— y lo logramos al final", dijo .

Los jugadores del West Ham se sintieron agraviados, y Tomas Soucek se quejó de que las revisiones de video solo se introdujeron para buscar "grandes errores" .

"Para el fútbol, este es un momento decepcionante", dijo Soucek, "y para cada aficionado esto no es lo que queremos —queremos goles, queremos celebraciones. No esperar 10 minutos por una falta pequeña".

Fue una gran decisión con enormes ramificaciones.

Dejó al Arsenal a dos victorias de su primer título de liga desde 2004, con partidos por venir en casa ante el ya descendido Burnley y, en la última jornada, de visita ante un Crystal Palace que podría alinear una formación debilitada debido a que juega la final de la Conference League tres días después.

También dejó al West Ham a un punto de la salvación, en el antepenúltimo puesto con dos partidos por disputar, mientras que garantizó otra temporada en la Liga Premier para el Nottingham Forest y el Leeds.

El Tottenham, cuarto por la cola, puede ponerse cuatro puntos por encima del West Ham con una victoria sobre el Leeds el lunes. Ahora es una lucha de dos equipos por la permanencia entre el West Ham y el Tottenham.