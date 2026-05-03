Arsenal gana y abre ventaja de 6 puntos

De repente, el Arsenal tiene una ventaja de seis puntos en la Liga Premier.

Le toca al Manchester City responder.

En una de sus actuaciones más dominantes en semanas, el Arsenal arrolló el sábado 3-0 al Fulham que trasladó la presión de la lucha por el título al City, que es segundo.

Todos los goles llegaron en la primera parte, con Viktor Gyokeres anotando dos veces y asistiendo a Bukayo Saka para el otro.

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El City tiene dos partidos pendientes, el primero el lunes ante el Everton. De manera significativa, el Arsenal ahora tiene una mejor diferencia de goles de 4 en comparación con el City en una lucha por el título que aún podría decidirse por ese desempate si ambos equipos ganan todos sus partidos restantes.

Al Arsenal le quedan tres — West Ham de visitante, Burnley en casa y Crystal Palace de visitante — en un cierre, sobre el papel, más sencillo que el del City.

"Nunca dejamos de creer", dijo Gyokeres. "No vamos a hacerlo".