Arsenal golea al Valencia y jugará final de Liga Europa

VALENCIA (EFE).- No pudo el Valencia repetir las gestas del Liverpool y el Tottenham en la Liga de Campeones y cayó eliminado tras perder por 2-4 ante el Arsenal de Unai Emery, quien volverá a jugar una final de la Liga Europa, tras haber ganado tres en su anterior etapa en el banquillo del Sevilla.



El espíritu de remontada le duró al Valencia y a Mestalla 17 minutos. El gol del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang frenó en seco el espectacular arranque del equipo español, que se había puesto por delante con un temprano gol del francés Kevin Gameiro y generaba ocasiones para marcar un segundo tanto que le llevara a la final, tras el 3-1 en contra de la ida.



El Arsenal, que mató a la contra al Valencia, no realizó un gran juego pero cuenta con una pareja ofensiva demoledora con Lacazzete y Aubameyang, quienes se bastaron solos para eliminar al Valencia con tres y cuatro goles, respectivamente, en el global de la eliminatoria (7-3).



El Valencia, impregnado del ambiente eufórico de la grada, saltó con mucha intensidad al césped, encerrando al Arsenal en su campo y buscando rápidas combinaciones por las alas para descolocar a la zaga inglesa.



Los de Emery aguantaban el chaparrón como podían aunque eran incapaces de dar tres pases seguidos ante el empuje de los locales que, a los diez minutos, conseguían adelantarse en el marcador tras una combinación entre Guedes y Rodrigo que sirvió al segundo palo donde apareció Gameiro para empujar el balón a gol.



Mestalla estallaba de júbilo y las revoluciones del partido subían aún más. En apenas tres minutos, Rodrigo dispuso de dos ocasiones claras, pero en la primera su disparo topó en cuerpo de su compañero Gameiro y en la segunda su disparo desde la frontal salió ligeramente alto.



El Valencia iba decidido a por el segundo gol, pero un saque largo de Cech provocó dos rehaces de cabeza, el segundo de los cuales cayó a los pies de Aubameyang, que controló en carrera y soltó un latigazo al que no pudo llegar la estirada de Neto.



El gol de los 'gunners' enfrío al Valencia y a la grada de Mestalla. Los de Marcelino perdieron la electricidad de los primeros minutos y el Arsenal comenzó a disfrutar de una mayor posesión que atemperaba el ímpetu local.



La letal pareja del Arsenal pudo dejar la eliminatoria sentenciada a los 38 minutos, tras una espectacular jugada por banda de Aubameyang, que asistió a Lacazzete, pero el francés disparo fuera, cuando tenía todo a favor.



Saltó el Valencia en la segunda parte en busca de la machada pero Arsenal lo impidió por la vía rápida. A los cinco minutos de la reanudación, Lacazzete recibía en el área y tras revolverse sacó un potente disparo a la base del poste para anotar el 1-2 que dejaba la eliminatoria prácticamente sentenciada.



Pese a todo, el Valencia insistió y empató pronto, tras un afortunado tanto de Gameiro que sumaba el segundo a su cuenta personal. El tanto abría un hilo de esperanza, aunque el reto seguía siendo mayúsculo al tener que marcar tres goles más en poco más de media hora.



Pero el Arsenal seguía a lo suyo, impidiendo al Valencia imponer su ritmo y golpeando en cada llegada con una efectividad espectacular. Una nueva galopada de Maitland-Niles acabó con un centro al primer palo que cazó Aubameyang para dejar todo visto para sentencia.



Marcelino dio todo por perdido y realizó un doble cambio para reservar a Rodrigo y Guedes penando en el partido del domingo ante el Alavés, donde el Valencia se juega muchas de sus opciones de acabar cuartos en la competición doméstica.



En los instantes finales del partido, una nueva contra del Arsenal permitió a Aubameyang firmar el triplete y dejar el marcador en un contundente 2-4.