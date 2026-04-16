logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE COMPROMETEN!

Fotogalería

¡SE COMPROMETEN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arsenal pasa con lo justo

El club de Londres se clasifica por segundo año seguido

Por AP

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Arsenal pasa con lo justo

Arsenal repite en las semifinales de la Liga de Campeones.

Un empate 0-0 con el Sporting de Lisboa en el Emirates Stadium permitió al club de Londres avanzar el miércoles al imponerse 1-0 en el marcador global, citándose con el Atlético de Madrid en las semifinales del torneo.

El suplente Leandro Trossard estuvo más cerca de darle el triunfo a Arsenal en la noche, cuando un cabezazo suyo se estrelló contra el poste en los últimos minutos.

Arsenal sigue a la caza del doblete de la Liga Premier y la Champions, pese al bajón de forma que ha tenido el equipo de Mikel Arteta en las últimas semanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Gunnners nunca han ganado la Copa de Europa y apenas una vez disputaron la final. Pero ahora están a sólo dos partidos del duelo por el título de este año en Budapest, la capital de Hungría.

El gol agónico de Kai Havertz en el partido de ida de los cuartos de final en Portugal la semana pasada resultó decisivo, ya que el Sporting no logró marcar el tanto que rompiera el empate en Londres.

Es la cuarta vez que Arsenal avanza a las semifinales. Sucumbieron en esa instancia la temporada pasada ante el Paris Saint-Germain, que eventualmente se proclamó campeón.

El resultado fue la manera perfecta para que Arsenal iniciara una semana crucial, en la que también enfrenta el domingo al Manchester City, su rival por el título de la Premier.

Hay señales de que los jugadores de Arsenal han acusado la tensión a medida que la temporada entra en su tramo final. Sucumbieron en la final de la Copa de la Liga inglesa contra el City y luego fueron eliminados de la Copa FA a manos del Southampton de la segunda división.

La derrota en casa en la liga ante Bournemouth el fin de semana pasado agudizó la sensación de que Arsenal estaba flaqueando en un momento crítico.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Toluca golea 3-0 a LA Galaxy y avanza a semifinales
    Toluca golea 3-0 a LA Galaxy y avanza a semifinales

    Toluca golea 3-0 a LA Galaxy y avanza a semifinales

    SLP

    El Universal

    Paulinho anotó un doblete clave para que Toluca asegurara su lugar en la siguiente ronda del torneo.

    Rosario Central vence a Libertad y lidera grupo en Copa Libertadores
    Rosario Central vence a Libertad y lidera grupo en Copa Libertadores

    Rosario Central vence a Libertad y lidera grupo en Copa Libertadores

    SLP

    AP

    Universidad Católica sumó tres puntos en Brasil con un gol en el minuto 94 de Jimmy Martínez.

    Oribe Peralta revela episodios de racismo
    Oribe Peralta revela episodios de racismo

    Oribe Peralta revela episodios de racismo

    SLP

    El Universal

    Oribe Peralta recordó un episodio de racismo ocurrido en 2011 durante un partido entre Santos Laguna y Pumas en Ciudad Universitaria.

    Arsenal avanza a semifinales de Champions tras empate sin goles
    Arsenal avanza a semifinales de Champions tras empate sin goles

    Arsenal avanza a semifinales de Champions tras empate sin goles

    SLP

    AP

    Arsenal logró avanzar a semifinales de la Liga de Campeones tras empatar 0-0 con Sporting Lisboa y ganar 1-0 en el global.