Arsenal vs. Inter reanudan la UCL

Se reanuda la mejor competición a nivel de clubes, con el regreso de la Champions League.

La estabilidad impera en Arsenal y el Inter de Milán, los líderes de la Liga Premier y la Serie A que se enfrentan en el partido de mayor perfil de la semana, uno que enfrenta al primero de la tabla contra el sexto lugar.

El Arsenal al mando del español Mikel Arteta es el único equipo con el pleno de seis victorias y ahora regresa al escenario de su única derrota en la fase de liga de la temporada pasada. Entonces, un penal de Hakan Çalhanoglu fue decisivo en San Siro.

El Inter estuvo a la par de Arsenal durante cuatro rondas en su primera temporada dirigido por Cristian Chivu, pero luego perdió partidos consecutivos contra el Atlético de Madrid y Liverpool.

El Inter probablemente necesita evitar una tercera derrota para mantenerse en camino hacia los octavos de final. La temporada pasada se necesitaron 16 puntos para asegurar un lugar entre los ocho primeros y evitar la ronda de playoffs en febrero.

Man City en el Círculo Ártico

Cuando la UEFA confeccionó el calendario de partidos en el caluroso y húmedo Mónaco en agosto, una pregunta clave era quién tendría que visitar el Círculo Ártico en enero.

La respuesta fue el Manchester City, que jugará en Bodø/Glimt el martes.

Aun así, las temperaturas pronosticadas a la hora del partido están apenas por debajo del punto de congelación en la tarde temprana en la natal Noruega del delantero Erling Haaland.

El Man City, campeón europeo de 2023, ya tiene 13 puntos en el cuarto lugar, a diferencia del drama del último día en enero pasado, cuando necesitaron ganar para entrar en los playoffs de eliminación directa en el puesto 22 de la clasificación.

Lejano oriente

Dos equipos en el lejano oriente de Europa —Qarabag y Kairat Almaty— tienen ambos partidos en casa esta semana porque sus zonas horarias distantes significan que no serán anfitriones en la última ronda.

Los 18 partidos del 29 de enero deben comenzar simultáneamente para garantizar el juego limpio, a las 9 de la noche en Europa Central, cuando serían la 1 de la mañana en Almaty, Kazajistán.