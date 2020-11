Arturo Ángeles, culpable del mal arbitraje mexicano: Ramos Rizo

Felipe Ramos Rizo, árbitro mundialista en Corea y Japón 2002, y quien colabora en ESPN como analista del arbitraje, pone en claro que las críticas que se hacen a la Comisión de Arbitraje, no es porque busquen trabajo en ésta, "para nada, yo no busco ningún interés, como alguna vez lo dijo Arturo Ángeles (instructor de la Comisión de Arbitraje), ese no es mi problema, mejor que se preocupe por lo que dijo el Tuca (Ricardo Ferretti). Deberían de agradecer que los critica alguien que sabe, porque yo lo hago en base a mis conocimientos y experiencia, no por intereses de algún tipo".

Ángeles fue un árbitro estadounidense, que era conocido por dirigir los partidos que la Selección tenía en Estados Unidos en los 80, y ahora es instructor de los silbantes mexicanos: "Sé que es amigo o compadre de Arturo (Brizio), y por eso está ahí, porque no tiene idea de la instrucción y eso es uno de los principales causantes de los problemas del arbitraje mexicano".