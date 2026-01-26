Aryna Sabalenka avanza a cuartos

MELBOURNE.- La primera cabeza de serie Aryna Sabalenka está teniendo que abrirse camino a través de algunas estrellas adolescentes emergentes en su intento por ganar su tercer título del Abierto de Australia en cuatro años.

Sabalenka, quien ha recibido elogios de los fanáticos y otros jugadores por sus publicaciones en la plataforma de redes sociales sobre asuntos dentro y fuera de la cancha, mantuvo a raya el domingo a la joven de 19 años Vicky Mboko 6-1, 7-6 (1) en la Rod Laver Arena. Ahora enfrentará a la joven de 18 años Iva Jovic en los cuartos de final.

Jovic, 29na preclasificada, abrumó a Yulia Putintseva 6-0, 6-1 en 53 minutos en la John Cain Arena, con seis quiebres de servicio y ganando los primeros 10 juegos, para asegurar un lugar en los últimos ocho de un Grand Slam por primera vez.

"Obviamente, ella es la número 1 por una razón y ha tenido tanto éxito en este torneo", dijo Jovic sobre Sabalenka. "Pero eso es lo que quiero: lo dije el año pasado, espero poder jugar contra ella este año, porque definitivamente quieres jugar contra las mejores y ver cómo va".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Coco Gauff, quien aún era adolescente cuando ganó su primer título importante en 2023, está de regreso en los cuartos de final en Australia por tercer año consecutivo después de una victoria 6-1, 3-6, 6-3 sobre la número 19 Karolina Muchova. A continuación enfrentará a la número 12 Elina Svitolina, quien cerró el juego en el Día 8 con una victoria 6-2, 6-4 sobre la joven de 18 años, octava preclasificada Mirra Andreeva.

El número 1 Carlos Alcaraz también está entre los mejores ocho por tercer año consecutivo, continuando su búsqueda del Grand Slam de carrera a los 22 años con una victoria 7- 6 (6), 6-4, 7-5 sobre el estadounidense Tommy Paul (19).

Nunca ha avanzado más allá de los cuartos en Melbourne Park, el único de los cuatro majors donde no ha ganado el título. Está decidido a rectificar esa estadística, al punto de que está trabajando para mejorar su saque, haciéndolo parecer un poco más al estilo de Novak Djokovic, quien ha ganado 10 veces en Australia.

Es poco probable que tenga al público de su lado en los cuartos de final, donde enfrentará a la esperanza local y sexto preclasificado Alex de Minaur, quien superó pro 6-4, 6-1, 6-1 al número 10 Alexander Bublik.

Alexander Zverev (3), subcampeón en Melbourne el año pasado, venció al argentino Francisco Cerundolo 6-2, 6-4, 6-4 y enfrentará a continuación a Learner Tien, quien a sus 20 años es el cuartofinalista masculino más joven en Australia desde Nick Kyrgios en 2015. Tien, quien necesitó tratamiento por una hemorragia nasal después del tercer game, venció al tres veces subcampeón del Abierto de Australia Daniil Medvedev 6-4, 6-0, 6-3.