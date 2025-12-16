Aryna Sabalenka, Jugadora del Año

Aryna Sabalenka ganó su segundo premio consecutivo a la Jugadora del Año de la Gira de la WTA el lunes, obteniendo casi el 80% de los votos de un panel de medios después de ganar el Abierto de Estados Unidos, llegar a las finales de otros dos torneos de Grand Slam y cerrar la temporada como número uno en el ranking.

Sabalenka se unió a Serena Williams e Iga Swiatek como las únicas ganadoras consecutivas de este honor en los últimos 25 años.

La bielorrusa de 27 años lideró el tenis femenino en victorias de partidos (con un récord de 63-12), títulos (4) y finales alcanzadas (9) en 2025, y estableció un récord en la gira al ganar 15 millones de dólares en premios. Pasó todo el año como número 1.

En los torneos importantes, Sabalenka fue subcampeona ante Madison Keys en el Abierto de Australia en enero y ante Coco Gauff en el Abierto de Francia en junio. Además, llegó a las semifinales en Wimbledon en julio antes de perder por el duelo por el título ante Amanda Anisimova y consiguió su cuarto trofeo de Grand Slam en individuales con una exitosa defensa del título en el Abierto de Estados Unidos en septiembre, derrotando a Anisimova en la final.

Anisimova fue seleccionada como Jugadora Más Mejorada después de llegar a sus dos primeras finales de Grand Slam en el All England Club —donde fue subcampeona ante Swiatek— y en Flushing Meadows. Alcanzó otras tres finales, incluyendo títulos WTA 1000 en Doha y Beijing.

La estadounidense de 24 años terminó 2024 en el puesto 36 del ranking y, después de debutar en el Top 10, ascendió hasta el número 4 al final de esta temporada. Anisimova también fue nominada como Jugadora del Año.

Esta temporada culminó un gran ascenso para Anisimova, quien se tomó un tiempo libre en 2023, diciendo que había estado "luchando con mi salud mental" durante casi un año.

Otros galardonados el lunes incluyeron a Vicky Mboko como Novata del Año, Belinda Bencic como Jugadora Regreso del Año, y Katerina Siniakova y Taylor Townsend como Equipo de Dobles del Año.

Mboko, una canadiense de 19 años, elevó su ranking desde fuera del top 300 hasta dentro del top 20 con una temporada que incluyó un trofeo WTA 1000 en Montreal al vencer a cuatro campeonas de Grand Slam en individuales.

Bencic estuvo fuera de la gira por más de un año mientras tenía a su primer hijo, luego ganó dos títulos en 2025 y alcanzó las semifinales en Wimbledon por primera vez —su primera aparición en las semifinales de un major desde 2019.

Siniakova y Townsend ganaron el Abierto de Australia y fueron subcampeonas en el Abierto de Estados Unidos.