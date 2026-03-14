Aryna Sabalenka vence a Noskova
La bielorrusa se coloca en la final de Indian Wells por 3ra. vez en 4 años
INDIAN WELLS.- Aryna Sabalenka, dos veces subcampeona en Indian Wells, tendrá otra oportunidad de ganar el torneo tras vencer el viernes a Linda Noskova por 6-3, 6-4 en las semifinales.
Sabalenka, la número uno del ranking, despachó a Noskova en 1 hora y 28 minutos en la Cancha Central 1.
La bielorrusa metió 38 de 58 primeros servicios ante Noskova, la 14ta preclasificada, y sumó 11 aces para alcanzar la final por tercera vez en cuatro años. En el partido por el título, enfrentará el domingo a Elena Rybakina o a Elina Svitolina.
Sabalenka perdió ante Rybakina en la final del Abierto de Australia, su único tropiezo en 2026. Con la victoria del viernes, Sabalenka mejoró su foja a 12-1 tras alcanzar las semifinales por sexto torneo consecutivo del circuito de la WTA.
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Su última derrota antes de esa ronda fue ante Rybakina en los cuartos de final de Cincinnati en agosto pasado.
Noskova mantuvo el duelo relativamente parejo al salvar 7 de 10 puntos de quiebre. La checa quedó con marca de 0-2 ante Sabalenka.
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