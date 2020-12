Asaltan casa de Paolo Rossi

La casa del que fuera el héroe italiano de la Copa del Mundo de 1982, Paolo Rossi, fue asaltada durante su funeral el sábado, según informes locales.

El funeral del futbolista se celebró en la ciudad nororiental de Vicenza después de que falleciera el jueves a los 64 años.

La agencia de noticias italiana Ansa dijo que la esposa de Rossi, Federica Cappelletti, regresó a casa de la ceremonia y descubrió que su casa en Toscana había sido allanada.

Un reloj perteneciente a Rossi y dinero en efectivo se encuentran entre los artículos denunciados como robados.

Se informó a la policía sobre el allanamiento y se está llevando a cabo una investigación.

Rossi y su familia vivían en una casa de campo en Poggio Cennina, un complejo con vistas a la Val d'Ambra al sureste de Florencia, donde Rossi dirigía una empresa de agricultura orgánica.

Su muerte desencadenó un torrente de dolor en Italia, donde es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de ataque del país de todos los tiempos.

Marcó 20 goles en 48 apariciones con la selección italiana, incluidos seis durante el triunfo del equipo en la Copa del Mundo en 1982.

A nivel de clubes fue un prolífico goleador del Vicenza y la Juventus, con los que ganó dos títulos de liga de la Serie A.

Vicenza fue donde miles de dolientes se reunieron para despedir a Rossi por última vez el sábado.

Su ataúd fue llevado a la catedral de Santa Maria Annunciata por sus compañeros de equipo del equipo ganador de la Copa del Mundo de 1982, incluidos Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini y Fulvio Collovati.

Antes del funeral, el ataúd de Rossi se colocó en el Stadio Romeo Menti de Vicenza, donde los seguidores podían depositar flores y presentar sus respetos.

Mientras tanto, los futbolistas lucieron brazaletes negros en memoria de Rossi para los partidos del sábado en Italia.

Se guardó un minuto de silencio antes de los arranques, con la foto de Rossi proyectada en pantallas gigantes con las palabras "Los héroes nunca mueren" y "Ciao Paolo".

"No solo he perdido a un compañero de equipo, sino también a un amigo y un hermano", dijo Cabrini durante el servicio.

"Juntos luchamos, ganamos ya veces perdimos, siempre recuperándonos incluso ante la decepción. Éramos parte de un grupo, ese grupo, nuestro grupo. No pensé que se iría tan pronto".