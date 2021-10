Asaltan hotel donde se hospeda Messi en París

El hotel "Le Royal Monceau" de París, donde se hospeda Lionel Messi desde su llegada al París Saint-Germain fue asaltado, según informa el diario 'The Sun'.

De acuerdo a lo publicado por el periódico británico, los ladrones ingresaron a cuatro habitaciones, donde se hicieron de múltiples joyas y dinero que se encontraba en los cuartos.

Una de las víctimas se mostró muy molesta por dicha situación, ya que no entiende como un lugar tan prestigioso se permite estas situaciones.

"Pagar una fortuna por un lugar elegante y seguro y que alguien entre en tu habitación es muy perturbador. La policía nos dijo que vieron a dos hombres con una bolsa en el techo con cámaras de circuito cerrado de televisión, pero no pudieron identificarlos", comentó.

La noche en dicho hotel, tiene un valor cercano a los 23 mil dólares, casi 460 mil pesos por noche.