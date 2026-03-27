Asegura Donovan Carrillo boleto a la final

CIUDAD DE MÉXICO.- En Praga, lejos de casa, pero rodeado de banderas de México, Donovan Carrillo encontró en cada mirada desde la grada un impulso extra para dejarlo todo en la pista.

El patinador mexicano respiró hondo, cerró los ojos apenas un instante y, cuando abrió los brazos, dejó claro que había llegado al Campeonato Mundial no solo a competir, sino a reafirmar que su presencia en la élite del patinaje artístico es resultado de talento, trabajo y una gran convicción.

Con Hip Hip Chin Chin como telón de fondo, Carrillo volvió a convertir el hielo en un espacio propio. Cada giro y cada desplazamiento parecían encajar a la perfección con la música y dejaron al descubierto el kilometraje acumulado y el trabajo silencioso que lo ha llevado a ganarse un lugar entre los nombres más respetados del patinaje artístico.

Nada fue casualidad. Incluso una caída en los primeros instantes de la rutina no logró descomponerlo. Lejos de romper su concentración, el tropiezo del tapatío funcionó como un impulso para recomponerse y ejecutar con precisión los elementos que ha perfeccionado junto a su equipo a lo largo de los años.

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La respuesta a su esfuerzo llegó en la calificación: 79.65 puntos que no solo superaron su registro previo de 75.56 en Milán-Cortina 2026, sino que también confirmaron su crecimiento.

Con ese resultado, Donovan Carrillo aseguró su boleto a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026, la cuarta de su trayectoria, tras instalarse en el puesto 14. Así reafirmó que su camino en la élite continúa en ascenso.