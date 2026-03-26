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Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

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ILUSIÓN MATERNAL

FESTEJA POR LA PRÓXIMA LLEGADA DE SU BEBÉ

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
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María José Falcón Iracheta espera con gran ilusión el próximo nacimiento de su hija.

Con este motivo, María de la Luz Hernández le ofreció una celebración a su nuera, a fin de expresarle los mejores deseos de bienestar.

Ahí, las invitadas, quienes le desearon lo mejor por la llegada de la pequeña Olivia.

Estuvieron a compartir su felicidad, sus hermanas Isabel y Ximena Falcón Iracheta, sí como tías y primas.

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Desde luego, llegaron amistades cercanas, quienes le desearon gran felicidad al lado de su esposo Oliver Quiñones Hernández y de su hijo Mariano Quiñones Falcón , con quienes realiza una serie de preparativos para recibir a su bebita, quien nacerá a principios de abril próximo y vendrá a colmar de dicha, bendiciones y felicidad su hogar. La mañana transcurre con armonía.

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