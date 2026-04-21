Aseguran 49ers a Trent Williams por 50 mdd

SANTA CLARA, California.- Los 49ers de San Francisco y el estelar tackle izquierdo Trent Williams acordaron el lunes un contrato de dos años y 50 millones de dólares que le da al equipo claridad sobre el futuro de uno de sus jugadores más importantes antes del draft de la NFL.

La agencia de Williams, Elite Loyalty Sports, anunció el acuerdo, que incluye 37 millones de dólares totalmente garantizados y un bono por firma de 22 millones. A Williams se le debían cerca de 33 millones de dólares esta temporada en el último año de un contrato de tres años y 82,3 millones que había firmado antes de la temporada 2024, antes de aceptar el nuevo contrato.

Los 49ers cerraron el acuerdo el primer día de su programa de temporada baja y tres días antes del inicio del draft. San Francisco tiene la selección número 27 en la primera ronda y había sido vinculado con algunos tackles, pero eso podría ser menos prioritario ahora que Williams está bajo contrato por dos temporadas más.

"Como le dije a Trent cuando empezamos con esto, mi esperanza es que su nombre, su número, estén allá arriba en esas vigas junto a muchos grandes jugadores que han jugado aquí. Hay un ambiente de entusiasmo en el edificio, los jugadores han vuelto, es el primer día de regreso para la fase uno. Pero hay entusiasmo por lo que Trent significa para este lugar. Así que estamos muy emocionados", afirmó el gerente general, John Lynch.

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Williams cumplirá 38 años en julio, pero sigue jugando a un alto nivel tras ser seleccionado al Pro Bowl y recibir honores de All-Pro del segundo equipo.

San Francisco adquirió originalmente a Williams de Washington a cambio de selecciones de tercera y quinta ronda durante el draft de 2020 y volvió a firmarlo con un contrato de seis años y 138,1 millones de dólares en la siguiente temporada baja. Las partes reestructuraron un acuerdo de tres años justo antes del inicio de la campaña 2024, después de que Williams se ausentara del campamento de entrenamiento.