Así marcha la tabla y repechaje del Guardianes 2020

A falta de que se realice el juego Santos-León, mañana por la noche, así quedarían en estos momentos, los primeros cuatro lugares de la tabla y así se jugaría el repechaje del Guardianes 2020.

LOS CUATRO PRIMEROS. León (36 puntos) y América (31), han asegurado Liguilla; Pumas y Cruz Azul (29), tendrán que pelear por quedarse en este grupo en la última fecha, en la cual tendrán duelo directo.

REPECHAJE. El repechaje se disputaría de la siguiente forma:

· Monterrey (5 lugar) vs. FC Juárez (12)

· Tigres (6) vs. Toluca (11)

· Pachuca (7) vs. Necaxa (10)

· Guadalajara (8) vs. Santos (9)

ÚLTIMA FECHA. La Jornada 17 del Guardianes 2020 se jugará con los siguientes partidos:

Viernes 6

Puebla vs. Atlético de San Luis

FC Juárez vs. América

Sábado 7

Guadalajara vs. Monterrey

Pachuca vs. Necaxa

Tigres vs. Atlas

Cruz Azul vs. Pumas

Domingo 8

Toluca vs. León

Santos vs. Mazatlán

Querétaro vs. Tijuana