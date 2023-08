Así se disputarán los octavos de final del Mundial Femenil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- Continúa la actividad en la justa mundialista. Como parte de los octavos de final, ocho equipos más disputarán por un boleto para avanzar a la siguiente fase.

¿Quiénes estarán en los cuartos de final? Hasta el momento, los cuadros de Suecia, Japón, España y Holanda salieron victoriosos. Sin embargo, aún quedan cuatro partidos por jugarse para definir qué otros equipos estarán presentes para la siguiente ronda.

A continuación, los horarios y canales de transmisión de los últimos partidos correspondientes a los octavos de final del Mundial Femenil 2023.

¿Cuándo serán los próximos partidos del Mundial Femenil?

Lunes, 7 de agosto

-Inglaterra vs Nigeria/ 01:30/ ViX y TUDN

-Australia vs Dinamarca/ 04:30/ ViX

Martes, 8 de agosto

-Colombia vs Jamaica/ 02:00/ ViX

-Francia vs Marruecos/ 05:00/ ViX y TUDN