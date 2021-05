Así se jugará el repechaje del Guardianes 2021

Se definieron los duelos de la reclasificación para la Liguilla del Guardianes 2021, a disputarse el próximo fin de semana a un solo partido. Son ocho clubes los que se jugarán cuatro boletos para la fase final del torneo, mientras que el Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey tendrán unos días de descanso para preparar los cuartos de final.

(5) Santos vs (12) Querétaro. Los Gallos Blancos festejaron el gol de Henry Martín, que liquidó las aspiraciones de los Pumas por quitarles el último puesto de la repesca. En el papel, es el juego más disparejo en esta fase del torneo, con el quinto mejor de la clasificación, Santos, ante un club queretano que dependió de terceros para meterse.

León (6) vs Toluca (11). El campeón de la Liga MX sigue vivo y va por defender su título, en lo que será el fin del paso de Ignacio Ambriz en el banquillo esmeralda. Lo malo para la Fiera es que clasificó en el sexto lugar, un sitio maldito, debido a que ningún equipo se ha coronado desde ese puesto. Mientras que el Toluca casi queda eliminado del certamen, además de que tiene una victoria en sus últimos ocho compromisos.

Atlas (7) vs Tigres (10). Otro técnico que se despide de su club, Ricardo Ferretti, buscará seguir, aunque sea para la Liguilla, cuando visite a los rojinegros en el estadio Jalisco. Ha sido el torneo más irregular de los felinos en los últimos años, que parecen indicar que el proceso del experimentado está por caducar.

Los Zorros –junto al Puebla– son la revelación del Guardianes 2021, tras evitar quedar en el fondo de la tabla de cocientes, aunque sí tuvo que pagar 70 millones de pesos por sanción al quedar penúltimo.

Pachuca (8) vs Guadalajara (9). Si este formato no se hubiera creado por la pandemia, las Chivas habrían quedado fuera de la fase final del certamen, pero ahora tienen la oportunidad de colarse a la "fiesta grande" del balompié nacional.

El semestre pasado, los rojiblancos también disputaron el repechaje y llegaron hasta las semifinales, por lo que aspiran a repetir lo vivido en el Guardianes 2020. En las próximas horas, la Liga MX confirmará los horarios para los compromisos.