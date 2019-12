Así se jugarán los Playoffs de la NFL

Los Playoffs de la NFL quedaron definidos y no contarán con tres de los equipos que han ganado múltiples campeonatos: Cowboys de Dallas, Steelers de Pittsburgh y Raiders de Oakland.

La eliminación de Dallas se consumó pese a su holgado triunfo ante los Redskins de Washington. Para avanzar a la postemporada necesitaban de la derrota de los Eagles de Filadelfia en Nueva York, pero esto no sucedió y los de Filadelfia amarraron el segundo título divisional del Este de la NFC en las últimas tres temporadas.

Los de Pennsylvania disputarán, en casa, la ronda de comodines ante los Seahawks de Seattle, que cayeron con los 49ers de San Francisco en un duelo clave, que los condenó a perder el título del Oeste de la NFC y de paso ceder una semana de descanso.

Los californianos, por su parte, aseguraron descansar la primera semana de la postemporada y amarrar el número uno de la NFC, que les garantizará recibir los partidos de Playoffs en el Levi's Stadium.

Los Packers de Green Bay también amarraron, al menos, jugar un partido como local y descansar la primera semana de la postemporada, luego de obtener un agónico triunfo ante los Lions de Detroit, que dejó como anecdótica la paliza de los Saints de Nueva Orleans a los Panthers de Carolina. Ahora los de Nueva Orleans tendrán que jugar ante los Vikings de Minnesota el próximo fin de semana.

Los Titans de Tennessee, en la Americana, sellaron su primera aparición en la postemporada bajo el mando de Mike Vrabel, luego de que derrotaran a los Texans de Houston, que jugaron con una mayoría de suplentes.

El triunfo de Tennessee, al tiempo, condenó a los Steelers, que no pudo vencer a los Ravens de Baltimore, que también jugaron con un cuadro alternativo. Pittsburgh ahora liga dos temporadas en fila en las que no califica.

Los Raiders, que no concretaron la conversión de dos puntos en Denver, tampoco jugarán la postemporada por tercer año en fila.