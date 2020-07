Así se realizará el Torneo de Fuerzas Básicas Guard1anes 2020

Luego de que se diera a conocer el calendario del Apertura 2020, también se informaron sobre los cambios que habrá para los torneos Sub 20 y Sub 17.

Las primeras dos Jornadas de los Torneos Sub-20 y Sub-17 serán reprogramadas. La fecha de inicio será en el marco de la Jornada 3 de la competencia, los días 7, 8 y 9 de agosto de 2020.

La Jornada 1 de ambos torneos se desarrollará en la Fecha FIFA del mes de octubre. Mientras que la Jornada 2 de los Torneos se reprogramará para la Fecha FIFA del mes de noviembre.

La Fase Final iniciará el 18 y 19 de noviembre de 2020 con los partidos de Ida de los Cuartos de Final. La Vuelta de la Gran Final se jugará entre los días 5 y 6 de diciembre.

El Torneo de Fuerzas Básicas Sub-15, la competencia no se llevará a cabo como se realizaba habitualmente. La LIGA MX.