Aston Villa vence con apuros a Lille

Un cabezazo de Ollie Watkins en la segunda parte le dio el jueves al Aston Villa la victoria a domicilio 1-0 sobre Lille en el partido de ida de su eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa.

Poco después de la hora de juego, Ezri Konsa envió un pase profundo que el volante argentino Emi Buendía peinó de cabeza hacia Watkins dentro del área del equipo local. El delantero inglés vio adelantado al arquero Berke Ozer y definió con un cabezazo bombeado por encima de él y al fondo de la red.

Minutos después, Watkins desperdició una ocasión muy clara para ampliar la ventaja cuando no logró marcar en un mano a mano con el guardameta.

Nottingham Forest fue sorprendido por el club danés Midtjylland, que se impuso por 1-0.

El delantero brasileño Endrick anotó al final para rescatar un empate 1-1 de Lyon en el campo del Celta Vigo, que jugó con 10 hombres. El celtiña se adelantó en la primera parte, con un gol de Javi Rueda antes de que el atacante Borja Iglesias recibiera la segunda tarjeta amarilla a los 10 minutos del complemento.

Por su parte, el Porto obtuvo una victoria de 2-1 en su visita a Stuttgart. Terem Moffi y Rodrigo Mora anotaron con seis minutos de diferencia en la primera parte para el cuadro portugués y Deniz Undav descontó por el equipo alemán antes del descanso.

Friburgo, otro equipo de la Bundesliga, necesita remontar una derrota 1-0 ante Genk en Bélgica.

En Atenas, Vicente Taborda convirtió un penal a dos minutos del final y Panathinaikos superó 1-0 al Real Betis en un partido en el que ambos equipos acabaron con 10 hombres.

Ferencváros se impuso 2-0 a Braga en Budapest.

ÚNICA VICTORIA PARA INGLATERRA

Con el triunfo, el Villa se convirtió en el primer equipo inglés esta semana en ganar su partido de ida en competiciones europeas.

Ninguno de los seis clubes de Inglaterra en la Liga de Campeones ganó: Manchester City, Chelsea, Tottenham y Liverpool perdieron. Arsenal y el Newcastle empataron.

El Villa también recibió un impulso con el regreso de una lesión de su capitán John McGinn, quien ingresó como suplente a los 77 minutos. McGinn se perdió siete semanas por una lesión.