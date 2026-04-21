Asume Mendoza largo proceso del draft

INDIANÁPOLIS.- Algunos prospectos del draft de la NFL se agobian por el proceso maratónico de selección de la liga.

Fernando Mendoza lo asumió con entusiasmo. Hizo las entrevistas, recorrió el circuito y dejó listos sus planes para la noche del draft con su sonrisa característica y una actitud positiva. Ahora, lo único que puede hacer es esperar para ver qué ocurre la noche del jueves.

El quarterback ganador del Trofeo Heisman y amplio favorito para ser elegido con la selección número 1 global manifestó el lunes que ha disfrutado cada paso del camino mientras anticipa el inicio del siguiente capítulo de su trayectoria en el fútbol americano, ya sea en Las Vegas como suplente de Kirk Cousins o en algún otro equipo.

"Ha sido largo, pero ha sido genial porque una entrevista de trabajo normalmente dura un par de semanas o incluso un solo día en la oficina, pero esta entrevista de trabajo ha durado un par de meses", le dijo Mendoza a The Associated Press.

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"Los equipos lo saben todo sobre ti, y esa ha sido mi parte favorita. Pueden quitar capas y ver quién eres de verdad. Ha sido genial poner a prueba mi IQ de fútbol americano, mi conocimiento del fútbol americano", añadió el jugador de raíces cubanas.