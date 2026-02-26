Atalanta está en 8vos. con agónico penal

Atalanta transformó un penal con el último toque del partido y tras una revisión de video, para vencer el miércoles 4-1 a Borussia Dortmund y asegurar un puesto en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El cobro desde el punto penal de Lazar Samardzic en el octavo minuto de descuento selló un dramático triunfo 4-3 en el marcador global para Atalanta, lo que garantizó que aún habrá representación italiana en la principal competición de clubes de Europa.

Cuando la prórroga parecía inevitable en el cruce de los repechajes, un error de Gregor Kobel, el arquero del Dortmund, permitió que Atalanta lanzara un último ataque, después de que se hubieran jugado los tres minutos asignados de tiempo añadido. Un centro al área estaba a punto de llegar a la cabeza de Nikola Krstovic cuando el defensor Remy Bensabaini estiró la pierna y golpeó en la cabeza al suplente de Atalanta, provocándole una herida que sangró.

En un principio se señaló tiro de esquina, pero tras una revisión del VAR pitó penal. A Bensabaini se le mostró una segunda tarjeta amarilla y Samardzic colocó su disparo en el ángulo, desatando escenas de júbilo dentro del estadio en Bérgamo.

Tras perder 2-0 en el partido de ida, Atalanta respondió mediante goles de Gianluca Scamacca y Davide Zappacosta en la primera mitad. Mario Pašalic marcó de cabeza el tercero a los 57 minutos para poner a los locales arriba en el global.

Karim Adeyemi ingresó desde el banquillo para el 3-3 en el global, pero todavía quedaba tiempo para más drama.

El registro de Italia de tener al menos un equipo en los octavos de final desde que esa fase se reintrodujo en la Liga de Campeones en la temporada 2003-04 estaba en riesgo después de que Napoli, el campeón de la Serie A. ni siquiera alcanzara los playoffs tras terminar en el puesto 30 en la fase de liga de 36 equipos. Además, el Inter de Milán fue eliminado por el modesto equipo noruego Bodø/Glimt en los repechajes el martes.

Atalanta vuelve a los octavos de final por primera vez desde la temporada 2020-21 y jugará contra Arsenal o Bayern Múnich. El sorteo será el viernes.